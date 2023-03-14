الكويت.. السجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لمغرد أساء إلى المملكة

تواصل- فريق التحرير:

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس مغرد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ؛ عن تهمة الإساءة للمملكة.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، فإن الحكم صدر أمس الإثنين، دون مزيد من التفاصيل عن اسم المتهم والقضية.

وهذا الحكم ليس الأول من نوعه في الكويت، إذ سبق أن صدرت عدة أحكام مماثلة على مدانين بذات الجرم، خلال الأعوام الخمسة الماضية.

النيابة توجه عدة تهم

وأسندت النيابة العامة للمتهمين حينها تهم القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومن شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات مع تلك الدول، وتهمة إساءة استخدام الهاتف.

قضايا سابقة

وفي ديسمير الماضي قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية، بحبس مواطن كويتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للمملكة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

جاء ذلك بعد أشهر من صدور حكم مماثل من محكمة الجنايات، بمعاقبة مغردًا أساء إلى المملكة ونشر أخبارًا كاذبة بالسجن 5 سنوات.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بحبس مغرد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة للمملكة ونشر أخبار كاذبة.

وليس هذا هو الحكم الأول من نوعه، فقبل سنوات قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن المغرد الكويتي عبدالله الصالح 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إثر إطلاقه إساءات بحق المملكة والبحرين والإمارات ورموزها، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بسجنه 33 عاماً.