بايدن متورط في تحويلات مشبوهة إلى الصين

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حصلت اللجنة الرقابية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، على وثائق مالية، تثبت تورط الرئيس الأمريكي وأفراد من عائلته،في أنشطة مالية مشبوهة.

3 ملايين دولار

ووجدت اللجنة الرقابية أن شركة طاقة صينية أرسلت 3 ملايين دولار إلى شركة مملوكة لأحد شركاء بايدن، والذي قام بدوره بإرسال مئات الآلاف إلى أفراد عائلة بايدن، حسب “إرم نيوز”.

وكشفت المستندات أن التحويل المالي الضخم قد تم بعد أشهر فقط من انتهاء بايدن من فترة عمله كنائب الرئيس، في العام 2017، وكان المستفيد المباشر من التحويل هو شركة “جون روب ووكر”، الذي يُزعم أنه “أسس مشروعًا مشتركًا مع المديرين التنفيذيين في شركة “CEFC” الصينية، وهي مجموعة طاقة صينية مفلسة الآن.

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من جانبه، قال رئيس اللجنة الرقابية، الجمهوري، جيمس كومر، في بيان، إن: اللجنة ستستخدم المستندات المصرفية التي تم الحصول عليها حديثًا “لتتبع مسار الأموال” وتحديد ما إذا كان الرئيس جو بايدن متورطًا في أي نشاط مشبوه.

وأورد كومر، في بيانه حول المعلومات التي تم الحصول عليها مؤخرًا: “بعد شهرين من التأخير، أتاحت لنا وزارة الخزانة أخيرًا الوصول إلى تقارير الأنشطة المشبوهة لعائلة بايدن والمعاملات التجارية لشركائهم”.