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الاتصالات السعودية تعلن حاجتها لموظفين في مدينة الرياض

الاتصالات السعودية تعلن حاجتها لموظفين في مدينة الرياض

الاتصالات السعودية تعلن حاجتها لموظفين في مدينة الرياض
١٢:٥٤:٠٩ ص، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد إدارة توفير أول.

أخصائي تسويق.

أخصائي تجربة العملاء.

مدير المبيعات.

مدير الاداء الرقمي والتقارير.

مدير التخطيط الاستراتيجي الرقمي.

والمزيد …

عن الشركة:

شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الرائد في تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، وتتمتع بتواجد دولي وإقليمي مما يؤهلها لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لعملائها وبالتالي تحقيق نمو إيجابي لصالح المساهمين.

طريقة التقديم:

أوضحت الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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