تصرف غير طبيعي من “بايدن” بعدما وجّه صحفي سؤالًا له خلال مؤتمر على الهواء (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو وُصف بالـ”غير طبيعي”، للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين في البيت الأبيض.

وأظهر الفيديو الرئيس الأمريكي وهو يغادر المؤتمر في حين أن صحفي يطرح عليه سؤالًا، حيث مضى “بايدن” في سيره وأغلق الباب بشكل غريب، في حين أن الصحفي كان لا يزال يتحدث إليه.

بنك سيليكون فالي

وأمس قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دافعي الضرائب لن يتحملوا مسؤولية تعويض خسائر مودعي بنك سيليكون فالي (وادي السيليكون، إس في بي) ، مؤكدا أن الأزمة تحت السيطرة.

وأشار بايدن إلى أن الحكومة تضمن أن يستعيد المودعون أموالهم لكن “لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر”، موضحا “ستأتي الأموال من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع”.

تعزيز القواعد المنظمة للبنوك

وقال بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض “سأطلب من الكونغرس والمنظمين المصرفيين تعزيز القواعد المنظمة للبنوك لتقليل احتمال تكرر هذا النوع من الفشل”، والتي سبق وشددت بعد كارثة انهيار مصرف ليمان براذرز العام 2008 قبل أن يخففها الرئيس السابق دونالد ترامب.

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