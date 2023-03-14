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وفاة محمد البعيجان تتصدر تريند تويتر بالمملكة.. من هو؟

وفاة محمد البعيجان تتصدر تريند تويتر بالمملكة.. من هو؟

وفاة محمد البعيجان تتصدر تريند تويتر بالمملكة.. من هو؟
١١:٢٦:٣١ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

#محمد_البعيجان_في_ذمة_الله .. هاشتاج تصدر التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في المملكة حال الساعات الماضية، فمن هو الراحل محمد البعيجان؟.

محمد البعيجان في ذمة الله

شارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهاشتاج، حيث نعى العديد منهم رجل الأعمال الراحل الذي لم يتم الكشف عن طيفية وفاته.

وقال أحد المعلقين :” طبت حيَاً وميَتاً يا بوتركي..ورحمك الله رحمةً واسعة.. فقدنا الأخ..والصديق..الذي أَحبَنا وأَحبَبناه..وما عرفنا عنه إلا كل خير”.

وتابع :”   أسأل الله الذي وسعت رحمته كل شيء أن يغفر له.. و يرحمه ويتجاوز عنه.. ويسكنه فسيح جناته”.

وعلق آخر بالقول :” إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. أعزي أخي الغالي مالك الإبل عبدالمحسن البعيجان في وفاة أخيه محمد الله يرحمه ويغفر له ، تعازينا لأبنائه وإخوانه ولأسرة البعيجان وقبيله عتيبه عامه في مصابهم .. وإنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله اجركم يابو عبدالله”.

فيما شارك آخر في النعي قائلًا :” إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله : محمد بن بعيجان الركيبي العصيمي .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

وأضاف :” فقدت قبيلة عتيبه ركن من اركان القبيله ..تعازينا لأبنائه وإخوانه ولأسرة البعيجان في مصابهم وفاة أخيهم ..الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

وقال آخر :” فقدت قبيلة عتيبه ركن من أركان القبيلة.. تعازينا لأبنائه وإخوانه ولأسرة البعيجان في مصابهم ..وإنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجركم.

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