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جرثومة المعدة .. تعرف على الدواء المناسب خلال شهر رمضان
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جرثومة المعدة .. تعرف على الدواء المناسب خلال شهر رمضان

جرثومة المعدة .. تعرف على الدواء المناسب خلال شهر رمضان

جرثومة المعدة .. تعرف على الدواء المناسب خلال شهر رمضان
١١:٣٠:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، أفضل الأدوية المناسبة لمرضى جرثومة المعدة، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

علاجات جرثومة المعدة في رمضان

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لمن يعاني جرثومة المعدة، ما هو الدواء المناسب خلال شهر رمضان؟”.

وأجاب الذيابي بقوله “الجواب.. نوع المضادات الحيوية المناسبة تختلف بحسب عوامل متعددة، والأنواع المناسبة خلال رمضان هي التي تستخدم مرتين مثل (clarithromycin, amoxicillin)، على عكس دواء البايلارا الذي يستخدم كل ٦ ساعات”.

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هل يمكن تناول القهوة أثناء علاج جرثومة المعدة؟

 

وفي وقت سابق، قال د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض إنه لا يوجد ما يمنع تناول القهوة أثناء تلقي علاج جرثومة المعدة.

القهوة السوداء وجرثومة المعدة

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال “هل يمنع شرب القهوة السوداء خلال علاج جرثومة المعدة؟

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وأجاب د. الذيابي بقوله “الجواب: لا يوجد ما يمنع شرب القهوة خلال علاج جرثومة المعدة”.

في سياق متصل، حدد د. عبدالله الذيابي، بعض الأسباب التي تؤثر على علاج جرثومة المعدة.

عوامل تؤثر على علاج جرثومة المعدة

وقال  الذيابي، في  تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن أسباب عدم القدرة على التخلص من جرثومة المعدة بعد أخذ المضادات الحيوية متعددة، أبرزها:
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1- مقاومة المضادات الحيوية

2- عدم تناول العلاج كما وصف الطبيب

3- عدم أخذ جرعة كافية من دواء الحموضة

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جرثومة المعدة رمضان شهر رمضان عبدالله الذيابي علاج جرثومة المعدة

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