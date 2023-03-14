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20 ألف نقطة لتوزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم في المسجد الحرام خلال رمضان
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20 ألف نقطة لتوزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم في المسجد الحرام خلال رمضان

20 ألف نقطة لتوزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم في المسجد الحرام خلال رمضان

20 ألف نقطة لتوزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم في المسجد الحرام خلال رمضان
١٠:١٤:١٢ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (20000) نقطة لتوزيع أكثر من (40) مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال شهر رمضان المبارك، على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضحت أن ذلك سيكون مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الأليات والتقنيات المتوفرة لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

سقيا زمزم

وبيّن مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبد الرحمن الزهراني أن الإدارة جهزت (30) ألف حافظة لماء زمزم المبارك وتوزيعها في جميع أنحاء المسجد الحرام، إضافة إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، وجندت (1423) كادراً بشرياً لضمان الكفاءة وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات.

نقلة نوعية

وأشار إلى أن الرئاسة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية عبر تقديمها لماء زمزم المبارك من خلال تقنية الروبوت، والعربات الذكية والتي يصل عددها إلى (80) عربةً ذكيةً لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف, وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية، كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز , وموقع المكبرية , ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة, والمصليات الرجالية والنسائية, مضيفاً بأن الإدارة وفرت (250) شنطة لعبوات ماء زمزم المبارك لتقديمها لقاصدي البيت العتيق .

تغطية جميع الاحتياجات

ولفت النظر إلى أن الإدارة عمدت على تعزيز المتابعة في جميع المواقع على مدى (24) ساعة للتأكد من سلامة وتغطية جميع الاحتياجات في المشايات والمواقع المختلفة، والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام والإدارة العامة لمرور العاصمة المقدسة لتأمين وانتقال وسلاسة حركة المركبات الخاصة بماء زمزم المبارك، كاشفاً أن الكوادر البشرية تكثف من الجولات الإشرافية والرقابية وأخذ عينات عشوائية وإرسالها للمختبر الخاص بإدارة سقيا ماء زمزم للتأكد من جودته، ومتابعة صيانة العربات والثلاجات الخاصة بالتبريد.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم شؤون الحرمين ماء زمزم

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