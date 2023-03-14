الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. بيان الديوان الملكي وتوجيه عاجل بشأن السجناء و5 ساعات عمل فقط في رمضان
وزيرِ الدفاع يرعى حفلَ تخريج الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية
لهذا السبب.. “الغذاء والدواء” ترفضُ دخولَ 12 ألف كيلو من الكمأ (صور)
20 ألف نقطة لتوزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم في المسجد الحرام خلال رمضان
هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
إنجاز عالمي جديد.. المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات

الرئيسية

 /

فرص

 /

هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
١٠:٠١:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

اقرأ أيضا:

فتح باب التقديم في الوظائف العسكرية بوزارة الحرس الوطني لحملة الدبلوم والثانوية

  1. خبير إدارة التكامل.
  2. مشرف إدارة التكامل.
  3. مهندس أول إدارة التكامل.
  4. مشرف التدقيق الداخلي.
  5. مهندس رئيسي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
  6. محقق شركات.
  7. أخصائي مراقبة الاداء.
  8. أخصائي أول تحصيل.
  9. أخصائي أول للمراجعة والاعتراضات.
  10. مدير المشروع.
  11. مدير الإبلاغ عن المخالفات.
  12. والمزيد …

اقرأ أيضا:

“رؤى المدينة القابضة” تعلن حاجتها لوظائف في عدة تخصصات

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض فرص هيئة الزكاة وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بدء التقديم على وظائف «جامعة الإمام».. تعرف على التفاصيل

بدء التقديم على وظائف «جامعة الإمام».. تعرف على التفاصيل

١١:٢٢ ص، الثلاثاء، ٢٣ أبريل ٢٠١٩
وظائف إدارية وتقنية بمصرف الإنماء في الرياض

وظائف إدارية وتقنية بمصرف الإنماء في الرياض

١٠:٥٨ ص، الأحد، ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
«حرس الحدود» تفتح باب القبول لحملة الثانوية والكفاءة المتوسطة

«حرس الحدود» تفتح باب القبول لحملة الثانوية والكفاءة المتوسطة

٠٢:٠٠ م، الخميس، ٢٨ يناير ٢٠١٦
وظائف صحية للنساء بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

وظائف صحية للنساء بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

٠٧:٥٩ م، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *