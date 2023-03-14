هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: اقرأ أيضا: فتح باب التقديم في الوظائف العسكرية بوزارة الحرس الوطني لحملة الدبلوم والثانوية خبير إدارة التكامل. مشرف إدارة التكامل. مهندس أول إدارة التكامل. مشرف التدقيق الداخلي. مهندس رئيسي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. محقق شركات. أخصائي مراقبة الاداء. أخصائي أول تحصيل. أخصائي أول للمراجعة والاعتراضات. مدير المشروع. مدير الإبلاغ عن المخالفات. والمزيد … اقرأ أيضا: “رؤى المدينة القابضة” تعلن حاجتها لوظائف في عدة تخصصات