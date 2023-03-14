هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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- خبير إدارة التكامل.
- مشرف إدارة التكامل.
- مهندس أول إدارة التكامل.
- مشرف التدقيق الداخلي.
- مهندس رئيسي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
- محقق شركات.
- أخصائي مراقبة الاداء.
- أخصائي أول تحصيل.
- أخصائي أول للمراجعة والاعتراضات.
- مدير المشروع.
- مدير الإبلاغ عن المخالفات.
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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