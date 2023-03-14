مرسيدس تكشف الستار عن سيارة GLC Coupe الجديدة

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أعلنت شركة مرسيدس، عن أحدث طرازاتها الجديدة، وهي السيارة GLC Coupe الجديدة التي صممت بشكل فريد، وبمميزات وإمكانات عالية.

مواصفات GLC Coupe الجديدة

وتأتي GLC Group بهيكل كروس كوبيه انسيابي بشكل كبير، أبعاده أكبر من أبعاد هياكل سيارات GLC Coupe السابقة، طوله 4 أمتار و76 سنتيمترا، عرضه 189 سم، ارتفاعه 160 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 188 سم، حسب “Sawtbeirut”.

تصميم عملي

وحصلت المركبة على عجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 18 و20 إنشا، وجهّزت بمصابيح جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في الليل والنهار وفي مختلف ظروف الطقس.

كما صممت مؤخرة هيكلها لتكون على شكل جنح هوائي صغير يزيد الثبات على السرعات العالية.

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ميزات أمان وقيادة متطورة

وحصلت السيارة على ميزات أمان متطورة كميزة التحكم التكيفي بالمسار، وميزة الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، وميزة النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وجهّزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وداخليا جهّزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، ووسط الواجهة ثبت بشكل عمودي حاسب لوحي متطور بمقاس 11.9 بوصة، وحصلت المقصورة على نظام صوتيات Burmester، ومقاعد بميزيات التدفئة والتبريد وميزة تدليك ظهر الراكب.