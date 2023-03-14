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مشاهد مذهلة لفيضان السيول من سد الجنابين في بلجرشي

مشاهد مذهلة لفيضان السيول من سد الجنابين في بلجرشي

مشاهد مذهلة لفيضان السيول من سد الجنابين في بلجرشي
٠٩:٥٩:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مذهلة لتدفق السيول من سد الجنابين في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول هادرة في بلجرشي

وأظهر المقطع، تدفق المياه الهادرة من سد الجنابين في بلجرشي، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان), يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الباحة بلجرشي سد الجنابين

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