أهم 10.. بيان الديوان الملكي وتوجيه عاجل بشأن السجناء و5 ساعات عمل فقط في رمضان

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

توجيه عاجل من النائب العام بشأن السجناء

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النيابة العامة بمنطقة الجوف، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة.. المزيد هنا

انقلاب ناقلة وقود ووفاة قائدها في النماص (صور)

باشرت فرق الدفاع الدفاع، عصر اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في ناقلة وقود إثر انقلابها، حيث توفي قائدها جراء الحادث.. المزيد هنا

عاجل.. رسميًا.. الإعلان عن عدد ساعات الدوام في شهر رمضان

يبحث الموظفون سواء في القطاع العام أو الخاص، عن ساعات الدوام في شهر رمضان الكريم، والذي يفصلنا عنه أقل من 10 أيام.. المزيد هنا

تعليم المهد: تعليق الحضور والدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غداً

أعلنت إدارة تعليم المهد، تعليق الدراسة الحضورية وتحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الأربعاء، بسبب التقلبات الجوية.. المزيد هنا

عاجل.. وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بسبب السيول بجازان (فيديو)

شهدت قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، حادثة مأساوية حيث توفي أربعة أطفال.. المزيد هنا

توضيح مهم.. تعرف على مبالغ دعم الدفعة القادمة من حساب المواطن

مع إيداع الدفعة الـ 64 من “حساب المواطن” في حسابات المستفيدين يوم الخميس الماضي، ينتهي الدعم المالي الإضافي للبرنامج.. المزيد هنا

تحذير عاجل من “الأرصاد” بخصوص السيول.. تعرف على التفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من مخاطر اقتحام السيول، مؤكدًا أن اقتحام السيول يعرض حياة الكثيرين للمخاطر.. المزيد هنا

الديوان الملكي: وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”.. المزيد هنا

قدم الآن.. 5 حالات تمنحك الحق في صرف تعويض “ساند”

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك عدد من الحالات تمنح المستفيد الحق في صرف تعويض ناظن “ساند”.. المزيد هنا

خبير طقس يحذر من تكرار الإعصار “تورنادو” الذي ضرب الطائف ويكشف سر قوته

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، سر الفيديو المتداول للإعصار الذي ضرب عصر الأحد، الهجن، كبرى عشيرة شمال محافظة الطائف.. المزيد هنا

مشهد مهيب.. عاصفة جدارية تقترب من محافظة طبرجل

استمرارًا للطقس المتقلب وحالة عدم الاستقرار، هبت عاصفة جدارية تجاه محافظة طبرجل مع رياح مغبرة بمنطقة الجوف.. المزيد هنا