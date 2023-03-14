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إنجاز عالمي جديد.. المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات

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إنجاز عالمي جديد.. المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات

إنجاز عالمي جديد.. المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات

إنجاز عالمي جديد.. المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات
٠٩:٥٩:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حقَّقَت المملكة – ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة- إنجازًا عالميًّا جديدًا، يضاف لسلسلة الإنجازات التي حصدتها الوزارة، بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2023م، عن فئة البيئة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية.

دعم منظومة البيئة 

وأكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن فوز الوزارة بهذه الجائزة يأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله- اللامحدود لمنظومة البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية التحول الرقمي في الوزارة.

وأشار مدير عام الادارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي، أن هذا الإنجاز جاء بعد التنافس مع أكثر من (355) مشروعًا، وما يزيد عن (109) دول حول العالم.

وأكد أن الوزارة اجتازت (3) مراحل فرز وتقييم وتدقيق، وصولًا للتتويج النهائي بالجائزة، وذلك عن منظومة الخدمات الرقمية بالوزارة، ممثلة في البوابة الجيومكانية وتكاملها مع نظام الإنذار المبكر.

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استخدام أحدث التقنيات

وأضاف الدكتور العليوي أن الوزارة تمكَّنت من استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية للجائزة، والموائمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، من خلال بناء المنصات والتكاملات الرقمية، واستخدام أحدث التقنيات في قطاع البيئة، المتمثل في بناء منظومة الخدمات الإلكترونية الرقمية “نما”، والتكامل مع البوابة الجيوميكانية، ونظام الإنذار المبكر؛ لتوفير خدمات إلكترونية تكاملية ذكية ذات بيانات نوعية، وتجربة مستفيد مبتكرة للمستفيدين.

منتدى مجتمع المعلومات

وقد تسلَّم الجائزة – ممثلًا عن الوزارة- الدكتور عبد الحميد بن عبد الله العليوي، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة السويسرية جنيف، من معالي الأمين العام للاتحاد، وحضور ممثلين عن الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

يذكر أن هذه الجائزة تمنح من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS 2023” تحت شعار “خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات لإعادة البناء بشكل أفضل، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”،الذي يعدُّ أكبرَ تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم البيئة الرقمية مجتمع المعلومات وزارة البيئة والمياه والزراعة

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