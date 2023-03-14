خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي حماية البيانات.
المؤهلات والمتطلبات:
المعرفة والخبرة: مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات
التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني ، ذكاء الأعمال ، أمن المعلومات ، التخصص القانوني أو ما يعادلها.
عن الشركة:
تلعب SANS دورًا حيويًا في ضمان التدفق الآمن والفعال لحركة المرور في المجال الجوي للمملكة العربية السعودية. يوفر SANS خدمات إضافية مثل منشورات الطيران والبحث والإنقاذ والاتصالات الجوية ، وهناك أيضًا تنسيق وثيق مع العديد من الكيانات مثل المراكز العسكرية ومراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة لضمان النقل السلس والفعال لحركة المرور.
علاوة على ذلك ، فإن SANS مسؤولة عن توفير وصيانة وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية مثل الاتصالات والملاحة والمراقبة في جميع أنحاء المملكة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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