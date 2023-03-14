الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. بيان الديوان الملكي وتوجيه عاجل بشأن السجناء و5 ساعات عمل فقط في رمضان
وزيرِ الدفاع يرعى حفلَ تخريج الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية
لهذا السبب.. “الغذاء والدواء” ترفضُ دخولَ 12 ألف كيلو من الكمأ (صور)
20 ألف نقطة لتوزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم في المسجد الحرام خلال رمضان
هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
إنجاز عالمي جديد.. المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات

الرئيسية

 /

محليات

 /

خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٩:٥٧:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي حماية البيانات.

المؤهلات والمتطلبات:

المعرفة والخبرة:  مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات

التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني ، ذكاء الأعمال ، أمن المعلومات ، التخصص القانوني أو ما يعادلها.

عن الشركة:

تلعب SANS دورًا حيويًا في ضمان التدفق الآمن والفعال لحركة المرور في المجال الجوي للمملكة العربية السعودية. يوفر SANS خدمات إضافية مثل منشورات الطيران والبحث والإنقاذ والاتصالات الجوية ، وهناك أيضًا تنسيق وثيق مع العديد من الكيانات مثل المراكز العسكرية ومراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة لضمان النقل السلس والفعال لحركة المرور.

علاوة على ذلك ، فإن SANS مسؤولة عن توفير وصيانة وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية مثل الاتصالات والملاحة والمراقبة في جميع أنحاء المملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
إلزام المدارس الأجنبية والأهلية بتدريس مواد الهوية الوطنية

إلزام المدارس الأجنبية والأهلية بتدريس مواد الهوية الوطنية

١١:٢٦ ص، الأحد، ٢٣ يوليو ٢٠١٧
الرياض.. مطاردة جماعية تتقدمها دورية أمنية لـ«خروف» هرب من صاحبه (فيديو)

الرياض.. مطاردة جماعية تتقدمها دورية أمنية لـ«خروف» هرب من صاحبه (فيديو)

٠٢:٠٦ ص، السبت، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٧
شاهد .. تدشين مطار عرعر الجديد بطاقة استيعابية 10 آلاف رحلة سنويا

شاهد .. تدشين مطار عرعر الجديد بطاقة استيعابية 10 آلاف رحلة سنويا

٠٨:٣٣ ص، الخميس، ١٨ فبراير ٢٠٢١
الخدمة المدنية تبدأ استقبال 1183 من المتقدمات على الوظائف الصحية

الخدمة المدنية تبدأ استقبال 1183 من المتقدمات على الوظائف الصحية

٠٢:٠٨ م، الأثنين، ٢٢ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *