خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي حماية البيانات.

المؤهلات والمتطلبات:

المعرفة والخبرة: مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات

التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني ، ذكاء الأعمال ، أمن المعلومات ، التخصص القانوني أو ما يعادلها.

عن الشركة:

تلعب SANS دورًا حيويًا في ضمان التدفق الآمن والفعال لحركة المرور في المجال الجوي للمملكة العربية السعودية. يوفر SANS خدمات إضافية مثل منشورات الطيران والبحث والإنقاذ والاتصالات الجوية ، وهناك أيضًا تنسيق وثيق مع العديد من الكيانات مثل المراكز العسكرية ومراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة لضمان النقل السلس والفعال لحركة المرور.

علاوة على ذلك ، فإن SANS مسؤولة عن توفير وصيانة وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية مثل الاتصالات والملاحة والمراقبة في جميع أنحاء المملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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