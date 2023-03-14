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شاهد.. وافدون يتحصنون على خزان مياه للنجاة من السيول الجارفة في جازان
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شاهد.. وافدون يتحصنون على خزان مياه للنجاة من السيول الجارفة في جازان

شاهد.. وافدون يتحصنون على خزان مياه للنجاة من السيول الجارفة في جازان

شاهد.. وافدون يتحصنون على خزان مياه للنجاة من السيول الجارفة في جازان
٠٩:٠٩:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق وقوف عدد من الوافدين على سطح خزان مياه وسط سيول وادي ضمد في جازان.

وأظهر الفيديو الوافدين عالقين وسط السيول الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة في جازان، بينما حاولوا التشبث بالخزان والوقوف على السطح، لحماية أنفسهم من الغرق في المياه التي تحيط بهم من كل جانب.

وفاة 4 أطفال

كشف مراسل قناة “الإخبارية”، مفاجأة حول الطريق الذي شهد وفاة توفي 4 أطفال من أسرة واحدة بعد أن جرفت السيول مركبتهم أثناء عودتهم أمس الإثنين في قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

طريق عجيب وغريب

وحسب مراسل القناة، فإن هذه ليست الحادثة الأولى التي تشهدها القرية لجريان السيول، حيث إن الطريق مصمم بطريقة غريبة وعجيبة ويتسبب في الكثير من الحوادث.

وأشار إلى أن الطريق يبدو كما لو كان مصممًا لمرور السيول وليس المركبات، فهو ليس مرتفعًا عن الوادي ولا يوجد حواجز، ويمر الطريق وهو المدخل الوحيد للقرية.

تفاصيل الحادثة

شهدت قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، حادثة مأساوية حيث توفي أربعة أطفال من أسرة واحدة، بعد أن جرفت السيول مركبتهم أثناء عودتهم أمس الإثنين.

وتتسبب سيول وادي أبو حْتاره بمعاناة ومخاطر لأهالي قرى مشلحة منذ أكثر من 15 عاًما، حيث إن السبيل الوحيد للوصول لقريتهم ومنازلهم هو عبور الوادي دخولاً أو خروجًا.

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الكلمات الدلالية:
الارصاد امطار جازان سيول جازان طقس المملكة

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