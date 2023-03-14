تايوان تدخل سباق صناعة الطائرات المسيرة بتصميم جديد

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كشفت تقارير إعلامية أن تايوان تعمل على تطوير جيل جديد من المسيرات، لشن هجمات بمسافات طويلة، وتهدف تايوان لصنع مسيرات مفخخة لمواجهة أي هجوم صيني.

إمكانات مميزة

من جانبه، أوضح تشي لي-بين، وهو رئيس قسم الأبحاث حول أنظمة الطيران في الهيئة العسكرية، أنه يمكن حمل المسيرة في حقيبة ظهر، كما أنها تستطيع التخليق لمدة 15 دقيقة في الجو، وكذلك فإنها خفيفة الوزن، وتشبه قنبلة يدوية كبرة الحجم قليلا، وقادرة على الطيران وتتدمّر ذاتيًا من الضربة الأولى.

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شبيهة بالأمريكية

وعرض “معهد شونغ-شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا” التابع للجيش المسيرة الجديدة، وهي ذخيرة متنقلة تشبه طائرة “سويتشبلايد 300” الأمريكية التي يستخدمها حاليًا الجنود الأوكرانيون في صد الهجمات الروسية، حسب “أخبار الآن”.

خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، في وقت سابق، إن بلاده قررت زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2% خلال العام الجاري.

وأوضح في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الحكومة اتخذت خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

تعزيز إعادة توحيد الوطن

وأكد أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين أشارت إلى أن الصين ستناضل بحزم خلال عام 2023 ضد “استقلال تايوان” وستعمل على تعزيز إعادة توحيد الوطن.