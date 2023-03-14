الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. بيان الديوان الملكي وتوجيه عاجل بشأن السجناء و5 ساعات عمل فقط في رمضان
وزيرِ الدفاع يرعى حفلَ تخريج الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية
لهذا السبب.. “الغذاء والدواء” ترفضُ دخولَ 12 ألف كيلو من الكمأ (صور)
20 ألف نقطة لتوزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم في المسجد الحرام خلال رمضان
هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
إنجاز عالمي جديد.. المملكة تحقق المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات

الرئيسية

 /

دولي

 /

تايوان تدخل سباق صناعة الطائرات المسيرة بتصميم جديد

تايوان تدخل سباق صناعة الطائرات المسيرة بتصميم جديد

تايوان تدخل سباق صناعة الطائرات المسيرة بتصميم جديد
٠٩:٥٧:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير إعلامية أن تايوان تعمل على تطوير جيل جديد من المسيرات، لشن هجمات بمسافات طويلة، وتهدف تايوان لصنع مسيرات مفخخة لمواجهة أي هجوم صيني.

إمكانات مميزة

من جانبه، أوضح تشي لي-بين، وهو رئيس قسم الأبحاث حول أنظمة الطيران في الهيئة العسكرية، أنه يمكن حمل المسيرة في حقيبة ظهر، كما أنها تستطيع التخليق لمدة 15 دقيقة في الجو، وكذلك فإنها خفيفة الوزن، وتشبه قنبلة يدوية كبرة الحجم قليلا، وقادرة على الطيران وتتدمّر ذاتيًا من الضربة الأولى.

اقرأ أيضا:

“الدفاع التايوانية” تُحذر من هجوم مفاجئ للجيش الصيني في هذا التوقيت

شبيهة بالأمريكية

وعرض “معهد شونغ-شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا” التابع للجيش المسيرة الجديدة، وهي ذخيرة متنقلة تشبه طائرة “سويتشبلايد 300” الأمريكية التي يستخدمها حاليًا الجنود الأوكرانيون في صد الهجمات الروسية، حسب “أخبار الآن”.

خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، في وقت سابق، إن بلاده قررت زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2% خلال العام الجاري.

 

وأوضح في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الحكومة اتخذت خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

تعزيز إعادة توحيد الوطن

وأكد أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين أشارت إلى أن الصين ستناضل بحزم خلال عام 2023 ضد “استقلال تايوان” وستعمل على تعزيز إعادة توحيد الوطن.

الكلمات الدلالية:
الضين تايوان تصنيع الطائرات المسيرة مسيرات مفخخة

مواد ذات صلة

المزيد
تفاصيل اعتقال أكثر من 20 جندياً صهيونياً لطفل فلسطيني في انتفاضة القدس

تفاصيل اعتقال أكثر من 20 جندياً صهيونياً لطفل فلسطيني في انتفاضة القدس

١١:١١ ص، الأثنين، ١١ ديسمبر ٢٠١٧
«الصلاة لن تُطعمك».. حرب الصين على الإسلام في تركستان الشرقية (صورة)

«الصلاة لن تُطعمك».. حرب الصين على الإسلام في تركستان الشرقية (صورة)

١٠:٤٠ م، الأحد، ١٧ مايو ٢٠١٥
التفاصيل الكاملة لعملية مغادرة الرئيس اليمني المستقيل إلى عدن

التفاصيل الكاملة لعملية مغادرة الرئيس اليمني المستقيل إلى عدن

٠٩:٤٧ م، السبت، ٢١ فبراير ٢٠١٥
الأمن التونسي ينقذ عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم

الأمن التونسي ينقذ عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم

٠٢:٠٢ م، الثلاثاء، ٠٩ يوليو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *