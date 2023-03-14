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اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية
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اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية

اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية

اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية
٠٨:٥٤:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اصطدام طائرة مقاتلة روسية، بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، بينما صرح البنتاجون الأمريكي عن “أعمال عدوانية” روسية.

أسقطت في البحر الأسود

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، قبل قليل، بيانا، أوضح أن الحادث وقع أثناء اعتراض مقاتلتين روسيتين بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية، مضيفا: “أسقطنا طائرتنا المسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية”.

وشدد على أنا لطائرات الروسية تنفذ أعمالا عدوانية يمكن أن تؤدي لسوء تقدير وتصعيد غير مقصود، حسب “العربية”.

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غير آمن وغير احترافي

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض، إن: اعتراض المقاتلة الروسية للمسيرة الأمريكية كان غير آمن، وغير احترافي، وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع عن كثب حادث إسقاط المسيرة الأمريكية.

وأورد البيت الأبيض: “سنبلغ المسؤولين الروس بمخاوفنا بعد حادث اصطدام المسيرة الأمريكية”، موضحا أن المسيرة لم تشكل أي تهديد، وكانت تقوم بمهمة في الأجواء الدولية.

وتعهد البيت الأبيض، في الوقت نفسه، بمتابعة تنفيذ مهام أمريكية في البحر الأسود.

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