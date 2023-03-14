عاجل.. رسميًا.. الإعلان عن عدد ساعات الدوام في شهر رمضان

تواصل- فريق التحرير:

يبحث الموظفون سواء في القطاع العام أو الخاص، عن ساعات الدوام في شهر رمضان الكريم، والذي يفصلنا عنه أقل من 10 أيام.

وحسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هذا الأمر بأن أعلنت أن ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان ستكون خمس ساعات فقط، تبدأ عند الساعة العاشرة صباحا وتنتهي عند الساعة الثالثة عصرًا طيلة أيام الشهر المبارك.

صلاحية تغيير أوقات بدء العمل

وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان المبارك خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لايتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.

مرونة في تحديد الوقت

ونصّت اللائحة على أن هذه الصلاحية تأتي من أجل إعطاء الجهات الحكومية المرونة في تحديد بدء ساعات العمل وفق حاجات العمل، ومراعاة لأوقات الذروة والازدحام، مع التأكيد على أن تلتزم الجهة التي تقوم بمثل تلك التعديلات بإبلاغ موظفيها عن مواعيد ساعات العمل وبدئها وانتهائها بوقت كافٍ لا يتجاوز تاريخ 1444/8/27.

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