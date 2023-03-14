برنامج ريف: 6 قطاعات مدعومة في نجران

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أعلن برنامج ريف، وهو برنامج حكومي مخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية في المملكة عن دعم 6 قطاعات مدعومة في نجران.

جاء ذلك في تغريدة لبرنامج ريف، عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد بشأن المنتجات والقطاعات المدعومة في نجران.

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6 منتجات مدعومة في نجران

وتشمل هذه القطاعات وفقا لبرنامج ريف ما يلي: “العسل، المحاصيل البعلية، الورد، البن، الفواكه، الأسر المنتجة”.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف مدى إمكانية التسجيل في البرنامج أكثر من مرة للاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى التسجيل في البرنامج مرة ثانية.

الدعم سنة كحد أقصى

وأجاب برنامج ريف بقوله “حياك الله، يتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة مرة واحدة ولمدة سنة كحد أقصى، نشكر لك تواصلك”.

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في سياق متصل حدد برنامج ريف، ضوابط التقديم على الدعم في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية التقديم على الدعم لإنتاج محصول الليمون.

وأجاب برنامج ريف بقوله “حياك الله، بإمكانك التقديم على جميع القطاعات بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم 54,000 ريال في السنة، ولقطاع الأسر المنتجة منتج واحد فقط، نشكر لك تواصلك”.

أيضا أوضح برنامج “ريف” طريقة وخطوات معرفة هل الدعم يشمل المواطن في حالة التسجيل أم لا من خلال الموقع الرسمي للبرنامج. وأضاف برنامج “ريف”، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن معرفة المستفيد المشمول بالدعم من خلال ثلاث خطوات كالتالي:

1- الدخول على الرابط ( https://aaaalotibi.typeform.com/to/uTKufs49 ). 2- الإجابة على الأسئلة.

3- تظهر بعد ذلك النتيجة بمدى أحقية الحصول على الدعم.

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الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية:

– الخطوة الأولى، في البداية يقوم المستفيد بالدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية

– الخطوة الثانية، إدخال بيانات الدخول في الحقول المخصصة

– الخطوة الثالثة، تضغط تسجيل الدخول واختيار الخدمات الالكترونية – الخطوة الرابعة، يطلب منك كتابة رقم الهوية والطلب في المكان المحدد

– أخيرا انقر على بحث لتشاهد التفاصيل

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مشاريع للنهضة بالزراعة في المملكة

ويعد مشروع ريف من أكبر المشاريع الحكومية التي تسعى إلى النهضة الزراعية على مستوى جميع أنحاء المملكة.

ويسعى مشروع ريف للاستغلال الأفضل لجميع الموارد المتاحة بكافة أشكالها سواء كانت هذه الموارد زراعية أو مائية، وتعمل الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن بين جميع أفراد المجتمع.

ويعد ريف أحد ثمار رؤية المملكة 2030، وقد ساهم برنامج ريف في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل للعاطلين والباحثين عن العمل، أيضا ساهم في تنمية الكثير من المزارع والمشاريع الزراعية الخاصة بالأسر المنتجة. اقرأ أيضا: هل يمكن التسجيل أكثر من مرة في برنامج ريف؟