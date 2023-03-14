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ما هي السور التي يشرع للإنسان أن يرقى بها نفسه.. تعرف على الإجابة

ما هي السور التي يشرع للإنسان أن يرقى بها نفسه.. تعرف على الإجابة

ما هي السور التي يشرع للإنسان أن يرقى بها نفسه.. تعرف على الإجابة
٠٨:٢٠:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول الآيات القرآنية التي تقرأ على المصاب بالصرع أو المس وما شابه.

الفاتحة والإخلاص

وأوضح الفوزان أن سورة الفاتحة هي رقية، وكذلك سور الإخلاص والمعوذتين، وتقرأ هذه الأيات على المصاب، وهي من أسباب الشفاء بإذن الله.

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إعادة الوضوء 

وفي رد على سؤال أحد المتابعين، أوضح الفوزان  حكم من توضأ ونسي أحد أعضاء الوضوء.

وقال الفوزان إن المتوضئ إذا تذكر ما نسيه ولا تزال أعضاؤه رطبة، فعليه أن يعيد العضو الذي نسيه وما بعده، كأنه يكمل الوضوء.

وأضاف الشيخ الفوزان: “أما إذا كانت أعضاؤه قد جفت، فيجب إعادة الوضوء كاملا”.

المسح على الجوارب 

فيما قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة، الشيخ سعد الخثلان: إن المسح على الجوارب لم يقل به إلا الحنابلة فقط.

هناك فرق بين الجوربين والخفين

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الأحناف والمالكية والشافعية لا يقولون بمشروعية المسح على الجوارب، إنما يقولون بالمسح على الخفين، وأن هناك فرق بين الجوربين والخفين، وهو أن الخفين من الجلد والجوربين من غير الجلد.

الكلمات الدلالية:
آيات الرقية الرقية سورة الفاتحة صالح الفوزان فتاوى دينية

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