بشهادات معتمدة.. “هدف” يعلن تقديم دورات تدريبية عن بعد في عدد من التخصصات

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح 9 دورات تدريبية عن بعد مع شهادات إتمام معتمدة، وهي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي:

أهمها الذكاء الاصطناعي

– أساسيات الحاسب الآلي

ستتعلم من الدورة: المفاهيم والإجراءات الأساسية لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي في العديد من المجالات.

– المهارات الرقمية في بيئة العمل

ستتعلم من الدورة: التقنيات الحديثة في إدارة الشركات وحفظ البيانات بشكل آمن وآليات العمل عن بعد بطريقة ذكية.

– الحوسبة السحابية

ستتعلم من الدورة: أهمية استخدام الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات العامة والخاصة وطرق ربط المستفيد بكل مصادر المعلومات.

– الأمان والخصوصية في العمل

ستتعلم من الدورة: الأمان والخصوصية في بيئة العمل وأهميتهما وانعكاس ذلك على أدائك وأمانتك وسعادتك الوظيفية.

– كن مهنياً في حل المشكلات

ستتعلم من الدورة: مهارات حل المشكلات والصعوبات والتحديات في بيئة العمل والتي قد تكون سهلة التجاوز أو صعبة.

– برنامج العروض التقديمية PowerPoint

ستتعلم من الدورة: طريق وكيفية استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت PowerPoint وإعداد العروض التقديمية.

– كيفية استخدام LinkedIn بفعالية

ستتعلم من الدورة: نبذة عن برنامج لينكدإن وفوائد استخدامه بالإضافة إلى كيفية بناء ملف شخصي احترافي

– استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية

ستتعلم من الدورة: معرفة التحديثات في استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق التطبيق الفعال في الموارد البشرية.

– دورة البحث عن وظيفة

ستتعلم من الدورة: المعرفة الكافية حول الأساليب والخطوات والأدوات اللازمة قبل البحث عن وظيفة.

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الفئات المستهدفة:

– الباحثون عن عمل

– الخريجين والخريجات

– الموظفين

– أصحاب العمل

المميزات:

– أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).

– الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).

– شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التسجيل:

– للتسجيل في دورة (أساسيات الحاسب الآلي): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (المهارات الرقمية في بيئة العمل): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (الحوسبة السحابية): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (الأمان والخصوصية في العمل): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (كن مهنياً في حل المشكلات): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (برنامج العروض التقديمية PowerPoint): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (كيفية استخدام LinkedIn بفعالية): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (البحث عن وظيفة): إضغط هنا