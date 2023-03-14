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بشهادات معتمدة.. “هدف” يعلن تقديم دورات تدريبية عن بعد في عدد من التخصصات
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بشهادات معتمدة.. “هدف” يعلن تقديم دورات تدريبية عن بعد في عدد من التخصصات

بشهادات معتمدة.. “هدف” يعلن تقديم دورات تدريبية عن بعد في عدد من التخصصات

بشهادات معتمدة.. “هدف” يعلن تقديم دورات تدريبية عن بعد في عدد من التخصصات
٠٨:٣٠:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح 9 دورات تدريبية عن بعد مع شهادات إتمام معتمدة، وهي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي:

أهمها الذكاء الاصطناعي

أساسيات الحاسب الآلي
ستتعلم من الدورة: المفاهيم والإجراءات الأساسية لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي في العديد من المجالات.

– المهارات الرقمية في بيئة العمل
ستتعلم من الدورة: التقنيات الحديثة في إدارة الشركات وحفظ البيانات بشكل آمن وآليات العمل عن بعد بطريقة ذكية.

– الحوسبة السحابية
ستتعلم من الدورة: أهمية استخدام الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات العامة والخاصة وطرق ربط المستفيد بكل مصادر المعلومات.

– الأمان والخصوصية في العمل
ستتعلم من الدورة: الأمان والخصوصية في بيئة العمل وأهميتهما وانعكاس ذلك على أدائك وأمانتك وسعادتك الوظيفية.

– كن مهنياً في حل المشكلات
ستتعلم من الدورة: مهارات حل المشكلات والصعوبات والتحديات في بيئة العمل والتي قد تكون سهلة التجاوز أو صعبة.

– برنامج العروض التقديمية PowerPoint
ستتعلم من الدورة: طريق وكيفية استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت PowerPoint وإعداد العروض التقديمية.

– كيفية استخدام LinkedIn بفعالية
ستتعلم من الدورة: نبذة عن برنامج لينكدإن وفوائد استخدامه بالإضافة إلى كيفية بناء ملف شخصي احترافي

– استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية
ستتعلم من الدورة: معرفة التحديثات في استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق التطبيق الفعال في الموارد البشرية.

– دورة البحث عن وظيفة
ستتعلم من الدورة: المعرفة الكافية حول الأساليب والخطوات والأدوات اللازمة قبل البحث عن وظيفة.

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الفئات المستهدفة:

– الباحثون عن عمل
– الخريجين والخريجات
– الموظفين
– أصحاب العمل

المميزات:

– أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).
– الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
– شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التسجيل:

– للتسجيل في دورة (أساسيات الحاسب الآلي): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (المهارات الرقمية في بيئة العمل): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (الحوسبة السحابية): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (الأمان والخصوصية في العمل): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (كن مهنياً في حل المشكلات): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (برنامج العروض التقديمية PowerPoint): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (كيفية استخدام LinkedIn بفعالية): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (البحث عن وظيفة): إضغط هنا

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