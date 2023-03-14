بشهادات معتمدة.. “هدف” يعلن تقديم دورات تدريبية عن بعد في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح 9 دورات تدريبية عن بعد مع شهادات إتمام معتمدة، وهي من أهم الدورات المجانية للباحثين عن عمل والموظفين على النحو التالي:
أهمها الذكاء الاصطناعي
– أساسيات الحاسب الآلي
ستتعلم من الدورة: المفاهيم والإجراءات الأساسية لاستخدام أجهزة الحاسب الآلي في العديد من المجالات.
– المهارات الرقمية في بيئة العمل
ستتعلم من الدورة: التقنيات الحديثة في إدارة الشركات وحفظ البيانات بشكل آمن وآليات العمل عن بعد بطريقة ذكية.
– الحوسبة السحابية
ستتعلم من الدورة: أهمية استخدام الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات العامة والخاصة وطرق ربط المستفيد بكل مصادر المعلومات.
– الأمان والخصوصية في العمل
ستتعلم من الدورة: الأمان والخصوصية في بيئة العمل وأهميتهما وانعكاس ذلك على أدائك وأمانتك وسعادتك الوظيفية.
– كن مهنياً في حل المشكلات
ستتعلم من الدورة: مهارات حل المشكلات والصعوبات والتحديات في بيئة العمل والتي قد تكون سهلة التجاوز أو صعبة.
– برنامج العروض التقديمية PowerPoint
ستتعلم من الدورة: طريق وكيفية استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت PowerPoint وإعداد العروض التقديمية.
– كيفية استخدام LinkedIn بفعالية
ستتعلم من الدورة: نبذة عن برنامج لينكدإن وفوائد استخدامه بالإضافة إلى كيفية بناء ملف شخصي احترافي
– استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية
ستتعلم من الدورة: معرفة التحديثات في استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق التطبيق الفعال في الموارد البشرية.
– دورة البحث عن وظيفة
ستتعلم من الدورة: المعرفة الكافية حول الأساليب والخطوات والأدوات اللازمة قبل البحث عن وظيفة.
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الفئات المستهدفة:
– الباحثون عن عمل
– الخريجين والخريجات
– الموظفين
– أصحاب العمل
المميزات:
– أهم الدورات المجانية لسوق العمل (عن بعد).
– الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
– شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
طريقة التسجيل:
– للتسجيل في دورة (أساسيات الحاسب الآلي): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (المهارات الرقمية في بيئة العمل): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (الحوسبة السحابية): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (الأمان والخصوصية في العمل): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (كن مهنياً في حل المشكلات): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (برنامج العروض التقديمية PowerPoint): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (كيفية استخدام LinkedIn بفعالية): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (البحث عن وظيفة): إضغط هنا