انقلاب ناقلة وقود ووفاة قائدها في النماص (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع الدفاع، عصر اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في ناقلة وقود إثر انقلابها، حيث توفي قائدها جراء الحادث.

انقلاب ناقلة وقود

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “إن مدني النماص أخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها، نتج عنه وفاة قائدها، وتم تنفيذ الجانب الوقائي”.

وبالأمس، باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إخماد حريق في مستودع بحي زهرة العمرة، ولا إصابات.

الدفاع المدني يباشر الحريق

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن مدني مكة المكرمة، تمكن من إخماد حريق في مستودع بحي زهرة العمرة، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق. اقرأ أيضا: اندلاع حريق هائل في محال تجارية بخميس مشيط.. والدفاع المدني يباشر

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

في الوقت نفسه، أصدر الدفاع المدني، تحذيرًا بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والشرقية.

اقرأ أيضا:

فجر اليوم.. شاهد الأمطار تتساقط والسيول تجري في الحريق والدلم بالرياض