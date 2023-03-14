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نشرت وسائل إعلام يابانية، مقطع فيديو لأول مرة يوثق اللحظات الأولى لاقتحام تسونامي توهوكو الذي وقع في 11 مارس 2011، للأحياء السكنية وتدمير كل شئ.

فبعد مرور 12 عامًا، أظهر الفيديو الذي تم التقاطه من مدينة كامايشي، كيف تمكنت الأمواج العالية من الدخول في الأحياء السكنية وجرفت السيارات ودمرت كل شيء معها.

تسونامي اليابان

وتعرض شمال شرق اليابان لزلزال عنيف بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، وتلت الهزات الأرضية الضخمة موجة تسونامي هائلة بارتفاع حوالي 16 متراً، خلفت هذه الكارثة ضحايا ومفقودين ونازحين، بالإضافة إلى تلوث إشعاعي كبير.

تبعات الكارثة

بدأت الكارثة بزلزال قوي في الساعة 2:46 مساءً، وذلك قبالة الساحل الشمالي الشرقي لهونشو (الجزيرة الرئيسية في اليابان)، وعندما حدث الزلزال كان مركزه على بعد 130 كم شرق مدينة سينداي، وعلى عمق 30 كم غرب المحيط الهادئ.

وقد تسبب الزلزال بأضرار واسعة النطاق على الأرض، وسلسلة من موجات تسونامي كبيرة دمرت العديد من المناطق الساحلية في البلاد، وعلى الأخص في منطقة توهوكو شمال شرق هونشو.

زلزال استثنائي

كان زلزال اليابان عام 2011 استثنائياً، إذ يرى العلماء أن احتمال وقوع مثل هذه الزلازل القوية يحدث مرة كل 600 عام. وقد بينت آخر الإحصائيات أن حصيلة ضحايا زلزال اليابان بلغت 15895 شخصاً، وذلك في 12 محافظة يابانية، حيث لقي 93% منهم مصرعهم نتيجة موجات تسونامي، ولا يزال 2539 شخصاً مفقوداً حتى اليوم، وقد اضطر نحو 30 ألف شخص للعيش في المخيمات المؤقتة حتى الآن.

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