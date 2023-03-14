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“رؤى المدينة القابضة” تعلن حاجتها لوظائف في عدة تخصصات
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“رؤى المدينة القابضة” تعلن حاجتها لوظائف في عدة تخصصات

“رؤى المدينة القابضة” تعلن حاجتها لوظائف في عدة تخصصات

“رؤى المدينة القابضة” تعلن حاجتها لوظائف في عدة تخصصات
٠٧:٢٤:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت (شركة رؤى المدينة القابضة – مملوكة لصندوق الاستثمارات)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المدينة المنورة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

منسق مرفق:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى لشهادة الدبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادلها مع خبرة 3 سنوات ذات صلة.

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إدارة المرافق أو تنسيق الأعمال.

اللغة الإنجليزية مطلوبة الكتابة والتحدث.

مهارات ممتازة في مايكروسوفت أوفيس.

يفضل أن يكون لديك معرفة جيدة ببرامج مثل برامج FM أو نظام أوراكل.

مدير المحتوى المحلي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

خبرة: لا تقل عن 17 عامًا من الخبرة العملية المؤكدة ذات الصلة.

مدير المخاطر:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة المخاطر أو المالية

أكثر من 10 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.

اخصائي اعلامي:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في التسويق أو إدارة الأعمال أو التخصصات المماثلة.

محترف ماهر في الإجراءات الإعلامية (صور ، فيديو).

خبرة: ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة العملية المؤكدة ذات الصلة كأخصائي إعلامي.

مدير التكلفة:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة التكاليف أو ما يعادلها

أكثر من 10 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.

عن الشركة:

شركة رؤى المدينة القابضة ، التي تأسست في ديسمبر 2016 ، هي شركة مساهمة سعودية مساهمة مقفلة ذات مساهم واحد ، تخضع لقوانين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ، ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (“PIF “) ، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

الشركة هي المالك والمطور الرئيسي للمشاريع الضخمة في المدينة المنورة المقدسة ، بما في ذلك مشروع رؤية المدينة ومشروع دار الهجرة ، وكلاهما من المبادرات الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 البرنامج ، حجر الزاوية من بين اثني عشر برنامجًا آخر لتحقيق الرؤية أطلقتها الدولة لضمان تحقيق رؤية المملكة 2030.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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