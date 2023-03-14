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خلال أسبوع.. إنفاق ملياري ريال على الأطعمة والمشروبات
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خلال أسبوع.. إنفاق ملياري ريال على الأطعمة والمشروبات

خلال أسبوع.. إنفاق ملياري ريال على الأطعمة والمشروبات

خلال أسبوع.. إنفاق ملياري ريال على الأطعمة والمشروبات
٠٧:٢٥:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع “إنفاق المستهلكين” خلال الأسبوع المنتهي في 11 مارس الحالي، بنحو 2.025 مليار ريال، بتراجع 15.5%، وعدد عمليات بلغت 39.636 مليون عملية بارتفاع قدره 4.5%، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.

عمليات نقاط البيع

وأوضح تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، أن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية، بقيمة عمليات بلغت 1.973 مليار ريال، بتراجع 0.6%، مسجلًا 51.549 مليون عملية بتراجع قدرها 2.6%.

السلع والخدمات

وتابع التقرير أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.315 مليار ريال، بينما في المرتبة الرابعة قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت 117مليار ريال.

ووفقا للتقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة الخامسة مسجلًا 774.597 مليون ريال، بينما جاء سادسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 769.432 مليون ريال، في حين جاء قطاع النقل سابعا بقيمة عمليات بلغت663.102 مليون ريال.

قطاع الأثاث

وأوضحت التقرير أن قطاع الأثاث جاء في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 401.946مليون ريال، تلاه قطاع مواد التشييد والبناء بقيمة عمليات بلغت 365.496 مليون ريال.

قطاع الفنادق

وأفادت النشرة بأن قطاع الفنادق جاء في المرتبة العاشرة بقيمة عمليات بلغت 388.748 مليون ريال، تلاه قطاع الترفيه والثقافة بقيمة عمليات بلغت 317.148 مليون ريال.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأطعمة والمشروبات البنك المركزي ساما نقاط البيع

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