انعقاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

تواصل- واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء.

واطّلع مجلس الوزراء على فحوى استقبال سمو ولي رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس وزراء جمهورية بولندا، واجتماعه – حفظه الله- مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

كما تناول مجمل أعمال السياسة الخارجية، النابعة من الدور المحوري للمملكة على المستوى الدولي، والحرص الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتفضيل الحلول السياسية والحوار.

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