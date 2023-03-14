توجيه عاجل من النائب العام بشأن السجناء

تواصل- واس:

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النيابة العامة بمنطقة الجوف، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة, وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية على النيابات العامة في المملكة.

لقاء رؤساء النيابات

واستهل معاليه الزيارة بلقاء أصحاب الفضيلة رؤساء النيابات ومدراء الإدارات ومنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وأكد أهمية العناية الفائقة في الموقوفين والسجناء وإنهاء قضاياهم بشكل عاجل، والتحقق من تمتعهم بالضمانات والحقوق المقررة لهم وفق النظام.

واستمع لشرح عن الآليات المتبعة في معالجة القضايا، والمقترحات التي من شأنها رفع جودة الإجراءات، والتقى بعدد من المراجعين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

توجيه من خادم الحرمين

وفي الختام أكد معاليه أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتوصياتهم الدائمة في تسهيل وتسريع العمل الإجرائي العدلي، والتعاون الدائم مع الجهات المختصة لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضا

النائب العام يبحث التعاون في المجالات العدلية القضائية مع نظيرَه الأذربيجاني