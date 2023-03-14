شاهد.. إطلاق قنابل غاز داخل منزل عمران خان واشتباكات بين أنصاره والشرطة لمنع اعتقاله

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اندلعت اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مع الشرطة الباكستانية خارج منزله في وسط مدينة لاهور، عندما حاول مسؤولو الأمن اعتقال خان، للمرة الثانية.

قنابل غاز واعتداء

وأظهرت لقطات تلفزيونية استخدام الشرطة خراطيم المياه لتفريق المئات من أنصار خان الذين أحاطوا بمنزله، وقد تم اعتقال العديد منهم.

كما أظهر فيديو إطلاق الشرطة قنابل غاز داخل ساحة المنزل الذي تواجد فيه أنصار “خان”، بينما أظهرت لقطات أخرى اعتداء أنصار رئيس الوزراء السابق على رجال الشرطة بالعصي.

مذكرة اعتقال

وقال المتحدث باسم شرطة إسلام أباد تقي جواد، إن فريقا من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل خان في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بناء على مذكرة اعتقال بحق خان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

مثول خان للمحاكمة

وكان الإجراء يهدف إلى ضمان مثول خان أمام المحكمة في الثامن عشر من مارس الجاري، لمواجهة اتهامات منسوبة إليه بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها عندما كان يتولى مقاليد السلطة.

ويلزم خان منزله في لاهور منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال تجمع حاشد في نوفمبر الماضي.

ويتخلف خان عن المثول أمام المحكمة في العديد من القضايا التي يواجهها.

أنصار عمران خان يضربون الشرطة بالعصي pic.twitter.com/Dbg1mb2YYl — حذيفة فريد Huzaifah Farid (@PM_Huzaifah) March 14, 2023

اضطرابات وعدم استقرار

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب في لاهور، أمس الأول الأحد، إن عمران خان يرغب في إحداث اضطرابات وعدم استقرار من أجل تحقيق أجندته، معتبرة أنه ليس له علاقة باقتصاد البلاد أو تقدمها.

وأضافت، أن نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، كان يمثل أمام المحاكم في القضايا المسجلة ضده وكان دائما يحترم القضاء.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شريف لم يتحدث مطلقا عن إحداث فوضى في البلاد، مشيرة إلى أن القادة الآخرين في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية كانوا يمثلون دائما أمام المحاكم ولم يستغلوا العاملين والأنصار من أجل السياسة.

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