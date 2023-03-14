التوتر يعود.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين، قصيري المدى، باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

تجارب صاروخية

وتتعمد كوريا الشمالية إجراء تجارب صاروخية، قرب جارتها الجنوبية، لإيصال رسائل تحذيرية عن مدى قوة الردع في بيونجيانج.

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توقيت الإطلاق

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصاروخين أطلقا في حوالي الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي (2240 بتوقيت جرينتش أمس الاثنين) من إقليم هوانجاي الجنوبي قرب الساحل الغربي للبلاد وقطعا مسافة حوالي 620 كيلومترا.

كوريا الجنوبية تتأهب

وأوضح البيان أن الجيش الكوري الجنوبي على درجة تأهب عالية وفي وضع الجاهزية الكاملة بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، حسب “العربية”.

اليابان تصرح

في المقابل، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن: اليابان تجمع معلومات حول الصاروخ وإنها لم تتأكد بعد من وقوع أي أضرار في البلاد نتيجة الإطلاق.

وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أنه لم يجرِ بعد تأكيد دخول الصاروخين مناطق تابعة لليابان أو مناطق اقتصادية حصرية.