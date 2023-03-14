الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. رسميًا.. الإعلان عن عدد ساعات الدوام في شهر رمضان
انقلاب ناقلة وقود ووفاة قائدها في النماص (صور)
خلال أسبوع.. إنفاق ملياري ريال على الأطعمة والمشروبات
“رؤى المدينة القابضة” تعلن حاجتها لوظائف في عدة تخصصات
التوتر يعود.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين
شاهد.. إطلاق قنابل غاز داخل منزل عمران خان واشتباكات بين أنصاره والشرطة لمنع اعتقاله

الرئيسية

 /

دولي

 /

التوتر يعود.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

التوتر يعود.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

التوتر يعود.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين
٠٧:٢٣:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين، قصيري المدى، باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

تجارب صاروخية 

وتتعمد كوريا الشمالية إجراء تجارب صاروخية، قرب جارتها الجنوبية، لإيصال رسائل تحذيرية عن مدى قوة الردع في بيونجيانج.

اقرأ أيضا:

زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بالاستعداد للحرب.. ماذا يجري؟

توقيت الإطلاق 

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصاروخين أطلقا في حوالي الساعة 7:40 صباحا بالتوقيت المحلي (2240 بتوقيت جرينتش أمس الاثنين) من إقليم هوانجاي الجنوبي قرب الساحل الغربي للبلاد وقطعا مسافة حوالي 620 كيلومترا.

كوريا الجنوبية تتأهب

وأوضح البيان أن الجيش الكوري الجنوبي على درجة تأهب عالية وفي وضع الجاهزية الكاملة بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، حسب “العربية”.

اليابان تصرح

في المقابل، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن: اليابان تجمع معلومات حول الصاروخ وإنها لم تتأكد بعد من وقوع أي أضرار في البلاد نتيجة الإطلاق.

وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أنه لم يجرِ بعد تأكيد دخول الصاروخين مناطق تابعة لليابان أو مناطق اقتصادية حصرية.

الكلمات الدلالية:
أخبار كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية اليابان كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

مواد ذات صلة

المزيد
المنافذ الأردنية تسحب جوازات سعوديين والمخابرات العمانية تنفي

المنافذ الأردنية تسحب جوازات سعوديين والمخابرات العمانية تنفي

٠٣:١٣ م، الجمعة، ١٣ يوليو ٢٠١٢
كوريا الجنوبية تلغي شرط الفحص المسبق لكورونا بالنسبة للقادمين إليها

كوريا الجنوبية تلغي شرط الفحص المسبق لكورونا بالنسبة للقادمين إليها

٠٧:٤٦ ص، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
“هيومان رايتس”: (إسرائيل) ارتكبت جرائم حرب في غزة

“هيومان رايتس”: (إسرائيل) ارتكبت جرائم حرب في غزة

٠١:٠٧ م، الخميس، ١١ سبتمبر ٢٠١٤
الكويت.. وفاة الداعية «عبدالرحمن السنافي» طعناً بعد خروجه من صلاة العشاء

الكويت.. وفاة الداعية «عبدالرحمن السنافي» طعناً بعد خروجه من صلاة العشاء

٠٣:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *