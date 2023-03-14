شركة مايكروسوفت تطلق برنامج تدريبي لحديثي التخرج في المملكة

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أعلنت شركة مايكروسوفت عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في برنامج (تدريب على رأس العمل) للطلبة في المستوى الأخير من الجامعة أو حديثي التخرج 2023م في (مختلف التخصصات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج رؤى للتدريب 2023م.

مسارات البرنامج:

– المسار التقني.

– المسار العام.

التخصصات المطلوبة:

1- علوم الحاسب.

2- هندسة الحاسب.

3- هندسة البرمجيات.

4- الذكاء الاصطناعي.

5- هندسة الاتصالات.

6- تقنية المعلومات.

7- علم البيانات.

8- وغيرها من تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM).

مراحل البرنامج:

1- المرحلة الأولى (معسكر تدريبي وتأهيلي لتطوير مهارات المتقدم).

2- المرحلة الثانية (التدريب على رأس العمل).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حديثي التخرج من مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو على وشك التخرج قبل بدء البرنامج في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- مهارات ممتازة في التواصل باللغة الإنجليزية.

4- لديه اهتمام في المجال التقني.

من ضمن مزايا برنامج مايكروسوفت (رؤى):

– دعم وتسريع عمليات التوظيف من خلال التدريب الداخلي.

– تدريب على رأس العمل.

– التوظيف مباشر وفرص برامج المهارات الرقمية.

نبذة عن الشركة:

– شركة مايكروسوفت شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال تقنيات الحاسوب، يبلغ عائدها لسنة 2016م أكثر من 85 مليار دولار، ويعمل بها 114,000 موظف وهي أكبر مصنع للبرمجيات في العالم من ناحية العائدات اعتباراً من عام 2016م، تطوّر وتصنِّع وترخِّص مدى واسعا من البرمجيات للأجهزة الحاسوبيّة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- المسار التقني:

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2- المسار العام:

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