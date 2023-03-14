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فرّوا والطعام على النار.. السيول تداهم عائلة أثناء نزهة في البر (فيديو)
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فرّوا والطعام على النار.. السيول تداهم عائلة أثناء نزهة في البر (فيديو)

فرّوا والطعام على النار.. السيول تداهم عائلة أثناء نزهة في البر (فيديو)

فرّوا والطعام على النار.. السيول تداهم عائلة أثناء نزهة في البر (فيديو)
٠٦:٣١:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمات السيول لعائلة خلال نزهة في البر، حيث قطعت السيول جلستهم وقطعت استمتاعهم بالأجواء الشتوية.

وتفاجأ أفراد العائلة بمياه السيول تصل إلى مكان تواجدهم، حيث كانوا يعدون الطعام على موقد النار، والذي طالته المياه وغمرت كل شئ.

داهمتهم السيول

ووثق مقطع فيديو العائلة تجلس في منطقة يابسة وتحضر الطعام على الموقد، وبينما كانوا مستمتعين بوقتهم جاءت السيول وأغرقت فرشتهم.

وبين الفيديو ردة فعل المتنزهين حيث قاموا مسرعين حاملين كل ما يمكن إنقاذه من الانجراف مع ماء السيل.

سيول جازان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق جريان رهيب للسيول في عدد من الأودية بمنطقة جازان.

وأظهرت الفيديوهات جريان للسيول بشكل مرعب في وادي ثور بمحافظة الريث، وكذلك وادي  قصي بمنطقة جازان.

منطقة الرياض

وجرت السيول في محافظات مختلفة من منطقة الرياض أيضًا اليوم الإثنين، حتى تدفقت تجاه سد حوطة بني تميم.

السيول تتدفق تجاه سد حوطة بني تميم بالرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تصويرًا جويًا للسيول المتدفقة تجاه سد حوطة بني تميم بالرياض، مع حالة من الطقس المتقلب.

أمطار غزيرة على الرياض حتى صباح الغد

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من فرصة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى صباح غد الثلاثاء، حيث تستمر فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء.

هطول الأمطار وجريان السيول على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

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