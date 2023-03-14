ضحايا الذكاء الاصطناعي.. تسريح 10 آلاف من موظفي “مايكروسوفت”

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بدأت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة، موجة جديدة من تسريح الموظفين، شملت 10 آلاف موطف، دفعة واحدة، حسب تقارير أوردتها مواقع متخصصة.

اعتماد الذكاء الاصطناعي

وذكر موقع “techcrunch التقني أن الفريق الأخلاقي في “مايكروسوفت” كان يكرس عمله لتوجيه الابتكار في الذكاء الاصطناعي، بما يؤدي إلى نتائج أخلاقية ومسؤولة ومستدامة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ويثير هذا الأمر تساؤلات بشأن التزامات الشركة لضمان أن تصميم منتجاتها ومبادئ الذكاء الاصطناعي متشابكة بشكل وثيق، في وقت توفر الشركة أدوات ذكاء اصطناعي مثيرة للجدل مثل روبوتات الدردشة.

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على خطى تويتر.. مايكروسوفت تتجه لتسريح موظفيها

شركات عديدة استغنت عن العمالة

وكانت وكالة بلومبرج كشفت في وقت سابق، أن شركة مايكروسوفت تعتزم تسريح دفعة جديدة من الموظفين لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتتشابه تلك الخطوة مع خطوات سابقة للعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة التي فعلت ذلك لتقليص عدد العمالة لديها.

كانت شركة تويتر قد استغنت عن نصف الموظفين تقريبًا حين استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها.

وأعلنت مجموعة «ميتا» المالكة لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تسريح 11.000 من موظفيها.