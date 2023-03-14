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بعد الاتفاق مع المملكة.. من التالي لإعادة العلاقات مع إيران؟
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بعد الاتفاق مع المملكة.. من التالي لإعادة العلاقات مع إيران؟

بعد الاتفاق مع المملكة.. من التالي لإعادة العلاقات مع إيران؟

بعد الاتفاق مع المملكة.. من التالي لإعادة العلاقات مع إيران؟
٠٦:٢٥:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قررت إيران فتح صفحة جديدة مع دول الخليج وخاصة التي كانت قد قطعت علاقتها معها على خلفية مهاجمة سفارة المملكة في طهران عام 2016.

ويبدو أن إيران فُتحت شهيتها للمصالحة مع الخليج بعد نجاح اتفاقها مع المملكة الذي احتضنته بكين الجمعة الماضية.

وأعربت إيران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين، التي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية عام 2016، كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تصريحات صحفية، :”لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين”.

نتائج إيجابية

وأضاف كنعاني في هذا الصدد أن “هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة”، موضحاً أن “العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناء من هذا المبدأ”.

مباحثات بين المنامة وطهران

من جانبها ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام على إعلان الاتفاق بين طهران والرياض.

المشاورات مستمرة

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، أن المشاورات التي تجرى بين البلدين حتى الآن هي على مستوى ثنائي ومن المرتقب الإعلان عن النتائج في وقت قريب حال التوافق على القضايا الخلافية التي يجري مناقشتها.

فتح مزيد من آفاق التعاون

وقال البرلماني البحريني ممدوح الصالح إن الوفد البرلماني الإيراني الذي زار البحرين اليوم، أبدى رغبته في فتح المزيد من آفاق التعاون مع البحرين، فيما أكد الجانب البحريني نفس الرغبة.

وبشأن المرحلة التي توصلت إليها المشاورات بين البلدين، قال الصالح “يمكنني التأكيد أن هناك مساعي خيرة لعودة العلاقات، وبلا شك في القريب تكون هناك نتائج إيجابية”.

إعادة فتح السفارة

ووفق الصالح فإن أولوية بلاده تتمثل في علاقتها بالجيران بأن تكون قائمة على الأخوة والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية على المستوى الوطني والعربي، مضيفا أن البحرين تولي اهتماما بإعادة فتح سفارتها في إيران وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، بعد مناقشة كافة الموضوعات بين بالبلدين.

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الكلمات الدلالية:
إيران البحرين السعودية العلاقات بين ايران والسعودية ايران والبحرين

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