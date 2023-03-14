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ترقية 5044 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات
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ترقية 5044 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

ترقية 5044 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

ترقية 5044 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات
٠٦:٢٦:١١ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية 5044 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 8 / 1444هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة للمديرية.

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دعم غير المحدود للقطاعات الأمنية

وأعرب اللواء الشهري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، وتوجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يؤديها رجال حرس الحدود.

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تحفيز رجال حرس الحدود

وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.

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