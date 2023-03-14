ترقية 5044 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

تواصل – واس:

أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية 5044 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 8 / 1444هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة للمديرية.

اقرأ أيضا:

ترقية 1207 أفراد بمختلف الرتب بالمديرية العامة للسجون

دعم غير المحدود للقطاعات الأمنية

وأعرب اللواء الشهري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، وتوجيهاته ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يؤديها رجال حرس الحدود.

اقرأ أيضا:

خادمُ الحرمينِ يُصدرُ أمراً ملكياً بترقية وتعيين 51 قاضياً بديوان المظالم

تحفيز رجال حرس الحدود

وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.

اقرأ أيضا:

قرار بترقية 2924 فردًا من منسوبي قوات أمن المنشآت بمختلف الرتب