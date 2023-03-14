الأصول الأجنبية للبنوك في المملكة ترتفع إلى 284 مليار ريال

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أكد الخبير الاقتصادي نايف الغيث، أن حجم الأصول الأجنبية في بنوك المملكة ارتفع إلى 284 مليار ريال، تضم السندات الأجنبية ومختلف الأصول.

وأضاف الغيث، أن حجم استثمارات البنوك السعودية يبلغ 15%، غالبيتها متركزة على السندات المحلية بنحو 13%.

أزمة بنك سيليكون فالي

وتابع : “إن بنك “سيليكون فالي” وصل إلى هذا الحال لأنه لم يكن لديه حوكمة جيدة، إلى جانب عدم وجود لجان محاضر”.

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ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مخاوف من أن الشركات المالية يمكن أن ترى تأثيراً من استثماراتها في السندات والأدوات الأخرى على القلق الناجم عن “SVB”.

ولفت إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة يوم الاثنين وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل رفع أسعار الفائدة بسبب الاضطرابات في النظام المصرفي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، وفقا لـ”العربية”.

أسهم القطاع المالي

في سياق متصل، خسرت أسهم القطاع المالي عالمياً 465 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين، حيث خفض المستثمرون تعرضهم للبنوك من نيويورك إلى اليابان في أعقاب انهيار بنك “سيليكون فالي”.

واتسعت الخسائر يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر MSCI للأسهم المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.7% إلى أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر. وتراجعت مجموعة “Mitsubishi UFJ Financial Group” بنسبة 8.3% في اليابان، بينما هبطت مجموعة “Hana Financial Group” الكورية الجنوبية 4.7%.

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