بعد ارتفاعات قياسية.. الذهب يستقر في المعاملات الفورية

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حققت أسعار الذهب، بعد إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي، أمس الاثنين، مكاسب واسعة، لأعلى مستوى في 6 أشهر، بينما شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا فوق مستوى 1900 دولار.

أسعار الذهب اليوم

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية بحلول الساعة (00:53) بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1916.20 دولار للأوقية، حسب “الاقتصادية”.

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قفزت 2%

كانت أسعار الذهب قفزت، أمس الاثنين، أكثر من 2 % أمس الاثنين مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير عند 1914.58 دولار بالرغم من جهود المسؤولين الأمريكيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي.

من جانبه، قال المحلل والمؤلف جيم ويكوف، على الموقع الإلكتروني لتاجر المعادن الثمينة كيتكو: “قلق التجار والمستثمرين مرتفع لبدء أسبوع التداول، بعد عطلة نهاية أسبوع مضطربة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي أواخر الأسبوع الماضي”.

الفضة والمعادن

ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 21.83 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 995.21 دولار ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1473.33 دولار.