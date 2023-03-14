فرق الإطفاء الكويتية تنجح في استخراج يد قائد مركبة من فتحة بنزين السيارة

تواصل- فريق التحرير:

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام بالكويت، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوجود حادث انحشار يد قائد مركبة.

وأوضحت الإطفاء أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء الجهراء إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرقه تبين انحشار يد شخص في فتحة تعبئة الوقود بالمركبة، وتم اخراجها باستخدام المعدات المختصة وهو بحالة سليمة.

العفو الأميري

على الجانب الآخر تدرس الإفراج عن الأحداث في قضايا المخدرات)، عقدت لجنة حالات العفو الأميري وقضايا المخدرات والأحداث المنحرفين والمودعين في الدور الإيوائية، أول اجتماعاتها أمس، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة حمد الخالدي، وعضوية 9 ممثلين عن بعض إدارات قطاع الرعاية.

حصر أعداد الموقوفين

وحسب الجريدة الكويتية، فغنه وفقا لمصادر “الشؤون” فإن اللجنة حصرت أعداد الأحداث الموقوفين على ذمة قضايا تعاطي وإدمان المخدرات، والبالغ عددهم نحو 18 حالة، كما وضعت الخطوط العريضة لإجراء بحث للحالات الملتحقة بالبرنامج العلاجي التأهيلي بالسجن المركزي؛ للوقوف على مدى أحقيتها في الإدراج بكشوف العفو الأميري من عدمه.

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