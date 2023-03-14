صندوق الاستثمارات يخصص 30% من الأراضي للوحدات السكنية

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أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق خصص نحو 30% من أراضيه للقطاع الخاص، بغرض بناء الوحدات السكنية.

وقال الرميان، خلال افتتاح “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” في الرياض، اليوم الثلاثاء، إن: الصندوق يستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، حسب “الاقتصادية”.

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قطاعات استراتيجية

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة، يسعى إلى رفع نسبة المستوى المحلي إلى 60 % بحلول 2025، مشيرا إلى وضع آلية لتنمية وتطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة، وأن صندوق الصناديق استثمر في 20 صندوقا استثماريا.

انطلاق المنتدى

وانطلقت اليوم في الرياض، أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والذي يستعرض فرص التعاون والشراكة في مختلف قطاعات الأعمال محليًّا .

وأوضح “الرميان” أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستعراض الفرص والشراكات التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه وبرامجه وشركاته.

وأكد حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة.