“الشورى” يناقش وصول تنافسية المملكة للدول الـ10 العالمية المتقدمة

تواصل – واس:

ناقش مجلس الشورى اليوم، التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية وآليات استدامة تفوق المملكة في مؤشرات وتقارير التنافسية دوليًا.

التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية

وأوضحت لجنة التجارة والاستثمار أنها عقدت اجتماعاً برئاسة معالي عضو المجلس الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ‏ناقشت خلاله ما جاء في التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1443 /1444هـ.

إنجازات منظومة الجهات الحكومية

وأشاد أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة بما تحقق من إنجازات وتشاركية بين منظومة الجهات الحكومية لتحسين تفوق المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية.

استدامة تنافسية المملكة في مؤشرات التقارير الدولية

وناقشت اللجنة دعم وتعزيز القدرات البشرية من توظيف وتأهيل وتدريب في الوحدات الإدارية المعنية بالتنافسية، لدعم وبناء مؤشرات التنافسية، وذلك للإسهام في استدامة تنافسية المملكة في مؤشرات التقارير الدولية، ودراسة تحديد معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لوصول تنافسية المملكة للدول الـ10 العالمية المتقدمة في تقارير ومؤشرات التنافسية.

تعزيز تنافسية وريادة المملكة عالميًا

كما جرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء المناسبة للمجالات الثلاثة “البحث والتطوير والابتكار”، لتعزيز تنافسية وريادة المملكة عالمياً في تلك المجالات.

تفعيل مشاركة المواطن في التنمية الوطنية

وفي ذات الشأن ناقشت اللجنة خلال استعراضها التقرير السنوي للمركز ، مدى إمكانية تطوير سياسات وضوابط تضمن التوسع في تفعيل منصة مرئيات لتشمل المواطن؛ تفعيلاً لمشاركة المواطن في التنمية الوطنية من جهة، والحد من الآثار السلبية المحتملة من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتنافسية.

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