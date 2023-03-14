الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الشورى” يناقش وصول تنافسية المملكة للدول الـ10 العالمية المتقدمة
استشهاد فلسطيني والأسرى يواصلون عصيانهم ضد الاحتلال لليوم الـ29
مشهد مهيب.. عاصفة جدارية تقترب من محافظة طبرجل
خلال شهر رمضان.. توزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم للمعتمرين بالمسجد الحرام
مفاجأة.. تنظيف الأسنان باستمرار يقيك من أخطر أمراض المفاصل
عاجل.. التعليم تعلن مواعيد الدراسة في رمضان وإجازة عيد الفطر.. الساعات والأيام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الشورى” يناقش وصول تنافسية المملكة للدول الـ10 العالمية المتقدمة

“الشورى” يناقش وصول تنافسية المملكة للدول الـ10 العالمية المتقدمة

“الشورى” يناقش وصول تنافسية المملكة للدول الـ10 العالمية المتقدمة
٠٥:٠٣:١٢ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

ناقش مجلس الشورى اليوم، التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية وآليات استدامة تفوق المملكة في مؤشرات وتقارير التنافسية دوليًا.

التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية

وأوضحت لجنة التجارة والاستثمار أنها عقدت اجتماعاً برئاسة معالي عضو المجلس الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ‏ناقشت خلاله ما جاء في التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1443 /1444هـ.

إنجازات منظومة الجهات الحكومية

وأشاد أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة بما تحقق من إنجازات وتشاركية بين منظومة الجهات الحكومية لتحسين تفوق المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية.

استدامة تنافسية المملكة في مؤشرات التقارير الدولية

وناقشت اللجنة دعم وتعزيز القدرات البشرية من توظيف وتأهيل وتدريب في الوحدات الإدارية المعنية بالتنافسية، لدعم وبناء مؤشرات التنافسية، وذلك للإسهام في استدامة تنافسية المملكة في مؤشرات التقارير الدولية، ودراسة تحديد معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لوصول تنافسية المملكة للدول الـ10 العالمية المتقدمة في تقارير ومؤشرات التنافسية.

تعزيز تنافسية وريادة المملكة عالميًا

كما جرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء المناسبة للمجالات الثلاثة “البحث والتطوير والابتكار”، لتعزيز تنافسية وريادة المملكة عالمياً في تلك المجالات.

تفعيل مشاركة المواطن في التنمية الوطنية

وفي ذات الشأن ناقشت اللجنة خلال استعراضها التقرير السنوي للمركز ، مدى إمكانية تطوير سياسات وضوابط تضمن التوسع في تفعيل منصة مرئيات لتشمل المواطن؛ تفعيلاً لمشاركة المواطن في التنمية الوطنية من جهة، والحد من الآثار السلبية المحتملة من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتنافسية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. قرارات مهمة من مجلس الشورى تخص المواطنين

في جلسته العشرين.. الشورى يناقش عددًا من القرارات الهامة

وعدة مشروعات.. الشورى يناقش نظام حماية اللغة العربية والمحافظة عليها

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التجارة والاستثمار التقرير السنوي التنافسية المركز الوطني للتنافسية مجلس الشورى

مواد ذات صلة

المزيد
مدير المخابرات الأمريكية يتوقَّع نشوب حرب عالمية ثالثة

مدير المخابرات الأمريكية يتوقَّع نشوب حرب عالمية ثالثة

٠٤:٢٧ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦
«الأراضي البيضاء»: شهران لنهاية التسجيل.. وغرامة المخالفين 3.5% من قيمة الأرض

«الأراضي البيضاء»: شهران لنهاية التسجيل.. وغرامة المخالفين 3.5% من قيمة الأرض

٠١:٣٣ م، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠١٦
حملة دولية لتصنيف ميليشيا «الحوثي» تنظيماً إرهابيًّا

حملة دولية لتصنيف ميليشيا «الحوثي» تنظيماً إرهابيًّا

٠١:٢٢ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦
شاهد.. جندي صهيوني يعتدي على سائق فلسطيني ويضرب آخرين

شاهد.. جندي صهيوني يعتدي على سائق فلسطيني ويضرب آخرين

٠٥:٤٢ م، الخميس، ٢٣ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *