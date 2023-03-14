خلال شهر رمضان.. توزيع 40 مليون لتر من ماء زمزم للمعتمرين بالمسجد الحرام

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خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 20 ألف نقطة لتوزيع أكثر من 40 مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال شهر رمضان المبارك, على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الأليات والتقنيات المتوفرة لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

30 ألف حافظة لماء زمزم

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، عبد الرحمن الزهراني، إن الإدارة جهزت 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك وتوزيعها في كافة أنحاء المسجد الحرام، إضافة إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، وأنها جندت (1423) كادر بشري لضمان الكفاءة وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات.

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توزيع ماء زمزم بالروبوت

وأشار الزهراني إلى أن الرئاسة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية عبر تقديمها لماء زمزم المبارك من خلال تقنية الروبوت، والعربات الذكية والتي يصل عددها إلى (80) عربة ذكية لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف, وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والارشادية.

كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز , وموقع المكبرية , ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة, والمصليات الرجالية والنسائية, مضيفاً بأن الإدارة وفرت (250) شنطة لعبوات ماء زمزم المبارك لتقديمها لقاصدي البيت العتيق .

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المتابعة على مدى 24 ساعة

ولفت إلى أن الإدارة عمدت على تعزيز المتابعة في كافة المواقع على مدى (24) ساعة للتأكد من سلامة وتغطيات كافة الاحتياجات في المشايات والمواقع المختلفة، والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام والإدارة العامة لمرور العاصمة المقدسة لتأمين وانتقال وسلاسة حركة المركبات الخاصة بماء زمزم المبارك.

وأوضح الكوادر البشرية تكثف من الجولات الاشرافية والرقابية وأخذ عينات عشوائية وارسالها للمختبر الخاص بإدارة سقيا ماء زمزم للتأكد من جودته، ومتابعة صيانة العربات والثلاجات الخاصة بالتبريد.

واختتم الزهراني بأنهم يسعدون باستقبال ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين وتعزيز الريادة والاستدامة في خدمتهم تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – ووفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.