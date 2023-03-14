مشهد مهيب.. عاصفة جدارية تقترب من محافظة طبرجل

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للطقس المتقلب وحالة عدم الاستقرار، هبت عاصفة جدارية تجاه محافظة طبرجل مع رياح مغبرة بمنطقة الجوف.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عاصفة جدارية مهيبة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طبرجل بالجوف، وسط طقس متقلب وحالة من عدم الاستقرار.

أمطار وسيول مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح مغبرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك والرياض يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية متوسطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

ضرورة توخي الحيطة والحذر

وطالبالمركز الجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية وإتباع تعليمات الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الجميع.

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