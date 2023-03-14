عاجل.. التعليم تعلن مواعيد الدراسة في رمضان وإجازة عيد الفطر.. الساعات والأيام

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم، قرارًا بجعل الدراسة حضورية خلال شهر رمضان لهذا العام، على أن يتم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي.

وستكون ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان 5 ساعات يوميًا، على أن تبدأ ساعات العمل في شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا وتنتهي الساعة 3 مساءً.

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صلاحية لإدارات التعليم بتغيير أوقات بدء العمل

وأعطى الوزير الصلاحية لإدارات التعليم بأجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها في شهر رمضان بما لا يتجاوز ساعتين.

وانتظم الطلاب يوم الأحد الماضي في الفصل الدراسي الثالث بمختلف مدارس المملكة، بعد أن حصلوا على إجازة استمرت لمدة 10 أيام.

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إجازة عيد الفطر

وقرر الوزير منح، إجازة عيد الفطر في 13 من إبريل 2023، الموافق 25 من رمضان 1444 ه، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال، الموافق 25 أبريل.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

تعميم معالي وزير التعليم بشأن الدراسة في رمضان pic.twitter.com/pzOGW5NlFY — أحمد الشاطري (@Ahmad_wb) March 14, 2023