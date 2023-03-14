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استشهاد فلسطيني والأسرى يواصلون عصيانهم ضد الاحتلال لليوم الـ29

استشهاد فلسطيني والأسرى يواصلون عصيانهم ضد الاحتلال لليوم الـ29

استشهاد فلسطيني والأسرى يواصلون عصيانهم ضد الاحتلال لليوم الـ29
٠٥:٠١:١٧ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

توفي اليوم، الشاب الفلسطيني حمزة الحروب من بلدة دير سامت قضاء الخليل متأثراً بجروح أصيب بها بعد طعنه من قبل مستوطن قبل شهر في سوق بئر السبع.

بدء خطوات العصيان ضد الاحتلال

فيما يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ29 على التوالي، خطوات العصيان، ضد إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير.

وحسب “وكالة “وفا”، فقد بدأ الأسرى في سجن “نفحة” عرقلة ما يسمى بالفحص الأمنيّ، حيث يرتدون الزيّ البنيّ مستعدين ليلًا بهتاف واحد “حرّيّة”.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، ستواصل تنفيذ برنامجها النضاليّ “خطوات العصيان” الممتد منذ قرابة الشهر، حتّى الإعلان عن الشّروع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

السّجون ترفض الاستجابة لمطالب الأسرى

وبينت الهيئة والنادي أنّ إدارة السّجون ترفض الاستجابة لمطالب الأسرى، المتمثلة بوقف كافة الإجراءات التي أعلنت عنها، والتي بدأت بتنفيذ مجموعة منها، استنادًا إلى توصيات الوزير الفاشي “بن غفير”.

المملكة تدين وتستنكر اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

في الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين الفلسطيني، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين، مؤكدة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة.

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