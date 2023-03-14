مفاجأة.. تنظيف الأسنان باستمرار يقيك من أخطر أمراض المفاصل

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كشفت دراسة جديدة أن الحفاظ على الأسنان نظيفة يمكن أن يكون سببا في عدم الإصابة بالتهاب المفاصل والذي قد يكون مقدمة لمشاكل كبيرة القدم.

وقال باحثون في جامعة رايس بتكساس إن البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة يمكن أن تفاقم آلام المفاصل الشديدة التي تؤدي إلى تفاقم التهاب المفاصل الروماتويدي عندما تدخل مجرى الدم، بحسب “روسيا اليوم”.

واستطاعت عالمة الأحياء فيكي ياو، التوصل إلى هذه النتيجة عندما كانت تفحص عينات الدم التي تم جمعها من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

ومن المعروف أن التهاب المفاصل الروماتويدي بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للشخص الخلايا السليمة داخل مفاصل الجسم، ما يؤدي إلى التورم والالتهاب. ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أيضا مشاكل في القلب والرئة والعين.

العوامل الوراثية

في سياق متصل، أعد علماء من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية للبحوث دراسة عن العوامل الوراثية الجديدة في تطور التهاب المفاصل العظمي.

وكشفت الدراسة أن هشاشة العظام هو مرض يدمر المفاصل بسبب تدهور الغضاريف والأربطة والعضلات وغيرها من الهياكل.

وتضيف الدراسة “تلعب متغيرات محددة من الجينات دوراً رئيسيا في تكوين المرض ولم يتم دراسته مسبقًا.

تطور المرض

وأظهرت الدراسة أن تطور المرض ليس من خلال تأثيرات الجينات الفردية، ولكن بالتفاعل بينها.

من جهته، قال رئيس قسم التخصصات الطبية والبيولوجية في جامعة الأبحاث الوطنية “بيلسو”، ميخائيل تشيرنوسوف، إن النتائج التي تم الحصول عليها توسع فهم آليات تطور التهاب المفاصل.

وأضاف: “يمكن استخدام هذه البيانات في دراسة الأساس الجيني للمرض في مواقعه الأخرى وبينها في مفصل الورك ومفاصل اليد والقدم وأجزاء مختلفة من العمود الفقري”.

وقال تشورنوسوف: “بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل القريب يمكن استخدام بياناتنا في ممارسة طب صدمات العظام لتحديد المجموعات المعرضة للخطر، وذلك من خلال تنفيذ التدابير الوقائية التي من الممكن زيادة فعاليتها بشكل كبير”.

5 نصائح

في سياق متصل، وجه الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات نصائح مهمة للوقاية من مشاكل هشاشة العظام مستقبلاً.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لتقوية العظام وتجنّب هشاشة العظام في المستقبل عليك بما يلي:

– أكثر من تناول الألبان والأجبان

– عليك التعرّض لأشعة الشمس

– تناول بعض الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د

– تناول بعض الأطعمة لتقوية المناعة كالعسل والحبة السوداء والقسط الهندي والثوم والبصل والبرتقال والليمون وفيتامين سي الفوار.

– تناول السمك والتونة أقل شيء مرتين بالأسبوع

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