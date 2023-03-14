“هيونداي” تزيح الستار عن أحدث سياراتها Creta.. و10 مميزات حصرية (صور)

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كشفت شركة هيونداي للسيارات عن نيتها إطلاق نسخ مميزة من سيارة Creta التي تعد من بين أكثر سيارات الكروس انتشارا حول العالم.

وتنوي “هيونداي” إطلاق نسخ معدّلة من Creta باللون الأسود الداكن، وستحل هذه المركبات على فتحات هوائية وممتصات صدمات معدلة، بحسب “روسيا اليوم”.

10 مميزات

ومن المقرر أن تأتي السيارة بالعديد من المميزات ، من بينها ما يلي:

1- أقراص عجلاتها السوداء ستكون بمقاس 18 إنشا.

2- ستأتي هذه المركبات بطول 4 أمتار و30 سنتيمترا، بعرض 179 سم، وارتفاع 162 سم.

3- ستجهّز بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED.

4- ستحصل هذه المركبات على تقنيات أمان متطورة تعتمد على حساسات قادرة على التعرف على المشاة والآليات في الشوارع لتفادي الحوادث

5- ستجهّز بكاميرات أمامية وخلفية متطورة

6- أنظمة لتشغيل المحرك والمصابيح وأنظمة التكيف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر.

7- ستجهز بمقصورة متطورة فيها شاشة قبالة السائق تستخدم كلوحة عدادات وفيها خاصية عرض صور الكاميرات الخارجية

8- كما ستمتلك شاشة لمسية مميزة تعمل مع أنظمة أندرويد وiOS ويمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

9- ستعمل Creta N Line Night Edition بمحركات T-GDI توربينية بسعة 1.0 ليتر وعزم 120 حصانا.

10 – ستأتي السيارة بمحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 167 حصانا، وعلب أوتوماتيكية بست وسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

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