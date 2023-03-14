بالفيديو.. جبل اللوز يكتسي الأبيض بعد تساقط الثلوج

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، تساقطت اليوم برديات قوية مع أمطار متجمدة غزيرة مع جريان السيول جنوب غرف منطقة تبوك.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت البرديات والأمطار المتجمدة الغزيرة جنوب حقل، وأدت إلى جريان السيول في تبوك وسط انخفاض درجات الحرارة.

أمطار وسيول مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية متوسطة

وأضاف أنه يتوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

أمطار وسيول تستمر حتى الخميس

وحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول تستمر حتى يوم الخميس المقبل على معظم الأنحاء، مطالبًا بضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية وإتباع تعليمات الجهات المعنية.

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