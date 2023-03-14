“واتساب” يضيف ميزة جديدة لمستخدميه.. 5 خطوات لتفعيلها على “آيفون”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق “واتساب” عن ميزة جديدة للأشخاص الذي يرغبون في قراءة رسائل دون إخطار مرسلها.

وبالنسبة لمستخدمي أندرويد فإنه يمكن تفعيل هذه الميزة ببساطة، الأمر مختلف بالنسبة لمستخدمي الآيفون، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

لكن يمكن لمالكي “آيفون”، بالطبع، تعطيل إيصالات القراءة في “واتس آب” نفسه، لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق.

5 خطوات

عبر هذه الخطوات يمكن لمستخدمي آيفون الاستفادة من هذه الميزة:

1- عليك أولا أن تضغط باستمرار على الصفحة الرئيسية على هاتفك.

2- بعد ذلك، ستحتاج إلى النقر فوق “الأدوات” وستعرض الشاشة الرئيسية جميع الأدوات المحددة المتاحة.

3- في هذه المرحلة، تحتاج إلى البحث عن أداة “واتس آب” وسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

4- ثم انقر فوق “تم” عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية. ويمكنك أيضا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.

5- وبعد اكتمال ذلك، قم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع رسائلك (ستكون أحدثها في الأعلى).

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