هذه أفضل أنواعه.. “الصحة” تكشف عن هدي النبي ﷺ في المشي (فيديو)

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تعد رياضة المشي من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأبسطها وأسهلها ولا تتطلب أي معدات أو مهارات خاصة، كما أنها وسيلة لتحسين اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة والحد من التوتر.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة في مقطع فيديو عبر قناتها على موقع “يوتيوب” عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي، حاثة على الاقتداء به للتمتع بلياقة صحية وبدنية.

المشيات عشرة أنواع:

يقول الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه (زاد المعاد)، المشيات عشرة أنواع، أحسنها وأسكنها: مشية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وقال عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- “كان إذا مشى تكفأ تكفؤًا، كأنما ينحط من صبب”، والصبب هو الحدور، والمقصود هنا ما ينحدر من الأرض.

وروي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “كان إذا مشى مشى مجتمعًا يعرف بأنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان”.

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طريقة المشي الصحيحة:

إن تحويل المشي العادي إلى مشي صحي يتطلب الوقوف بوضعية مناسبة والقيام بحركات معينة ذات معنى كالتالي:

-رفع الرأس، والنظر إلى الأمام وليس إلى الأرض.

استرخاء الرقبة والأكتاف والظهر وعدم جعلهم منحنين إلى الأمام.

-تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين، مع العلم بأن حركة الذراعين تأتي من الكتف وليس من المرفق.

-شد عضلات البطن، والحرص على استقامة الظهر بشكل مناسب.

-مراعاة مرونة حركة الركبة وعدم تحريك الساق والفخذ معًا.

المشي بسلاسة، مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولاً ثم الأصابع.

ويمكن ممارسة المشي الرياضة في أي وقت وفي أي مكان (كالحدائق أو الأسواق أو الطرقات العامة على شاطئ البحر وغيرها) ولا تقتصر على عمر معين وحتى لو لم يكن الشخص قادرًا على ممارسة الرياضة بشكل عام بسبب ظروفه الصحية، بل إن المشي سيسهم في تحسين الصحة واستعادة النشاط، ويمكن جعلها جزءًا من الحياة اليومية.

أثناء المشي تتحرك جميع عضلات الجسم ابتداءً من عضلات القدمين وصولاً إلى عضلات الذراعين. كما أنها تزيد تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم.

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فوائد المشي:

-حرق السعرات الحرارية الزائدة.

-الحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية.

-الوقاية من الأمراض المزمنة (مثل: أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، داء السكري النوع الثاني).

-المساعدة على خفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم.

-تعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

-الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج.

-الحفاظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات.

-تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم.

-وكلما كان المشي أسرع ولمسافة أطول وبشكل متكرر ازدادت فوائده.

مدة المشي:

ينصح بالمشي لمدة 30 دقيقة في اليوم على الأقل، ولا يشترط المشي لساعات ليحصل الشخص على فوائده، بل يكفي المشي لأكثر من ١٠ دقائق باليوم وزيادة المدة بشكل تدريجي حتى يصل إلى الهدف الموصى به.

ولأن المشي أقل شدة من الركض فإنه سيتطلب وقتًا أطول وتكرارًا أكثر ليصل إلى فوائد الركض، حيث تنصح جمعية القلب الأمريكية بممارسة المشي على الأقل لمدة ٣٠ دقيقة باليوم، وذلك لخمسة أيام بالأسبوع (١٥٠ دقيقة أسبوعيًّا)، والذي يعادل الركض لمدة ٢٠ دقيقة باليوم لثلاثة أيام بالأسبوع.

الفرق بين المشي والركض:

المشي لا يعني ببساطة الركض البطيء، بل إن الفرق يتعدى ذلك، حيث إن المشي يعني بقاء إحدى القدمين على الأرض – على الأقل – بالتناوب طوال الوقت، أما أثناء الركض فترتفع كلتا القدمين في أحد مراحله (أي مثل القفز)، وكلما زادت السرعة ازداد طول القفزات.