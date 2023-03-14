“النفط” يواصل الهبوط متأثرا بانهيار “سيلكون فالي”.. و”برنت” يتراجع لـ 79 دولارا للبرميل

تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم حيث هبطت أكثر من دولارين لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، إذ أحدث انهيار بنك سيلكون فالي هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 79.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1001 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.74 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 73.06 دولار للبرميل.

هبوط خام برنت

وأمس، هبط خام “برنت” إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع استمرار الهبوط في أسواق الأسهم، ولم يعد المتعاملون يتوقعون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وتتجه التقديرات حاليا لرفع 25 نقطة أساس، حتى قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المرتقبة اليوم.

وقد يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى نزول الدولار، مما يعني بدوره ارتفاع أسعار النفط، ومن شأن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع أن يضغط على أسعار النفط نحو الهبوط.

اقرأ أيضا:

لليوم الثاني.. النفط يواصل تراجعه و “برنت” يهوي لـ82 دولارا للبرميل