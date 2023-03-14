استعدادًا للصيف.. الرياض تكتسي الأبيض كأول تجربة لتبريد الطرق (فيديو)

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استعدادا للصيف، بدأت العاصمة الرياض تكتسي باللون الأبيض كأول تجربة في المملكة لتبريد الطرق.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطرق وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنها بدأت في تجربة الدراسة البحثية الخاصة “بتبريد الأسطح الأسفلتية.

الطرق تمتص درجة الحرارة أثناء النهار

وحسب صحيفة “اليوم” فإن أسباب هذه التجربة تأتي نظرًا لكون الطرق تمتص درجة الحرارة أثناء النهار، وتصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، كما تعيد الطرق علميًا إطلاق هذه الحرارة ليلاً، ما يسبب ظاهرة علمية تسمى “ظاهرة الجزيرة الحرارية” والتي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء.

كيفية معالجة ظاهرة الجزيرة الحرارية

وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أنه تم البدء في تجربة استخدام ما يُعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية.

وأضافت أن ذلك يتم من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، وبالتالي تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.

خفض الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية

وأكدت أن هذه التجربة تهدف لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ، وتسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي يتجمع فيها الناس.

تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق

وأشارت إلى أنه تعمل على تطوير الأبحاث والتجارب العملية؛ التي تسهم في الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف لتعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق.

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