“الرميان”: استثمارات صندوق الاستثمارات بلغت 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية (فيديو)

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قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن استثمارات الصندوق بلغت نحو 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية للمقاولات عبر زيادة رأسمال الشركات.

وأوضح في كلمته بـ “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والخاصة”، اليوم، أن هدف الصندوق هو بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في التشييد والبناء، حيث يستهدف الصندوق من خلال استراتيجية ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة المحلية.

انطلاق المنتدى

وانطلقت اليوم في الرياض، أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والذي يستعرض فرص التعاون والشراكة في مختلف قطاعات الأعمال محليًّا .

وأوضح “الرميان” أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستعراض الفرص والشراكات التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه وبرامجه وشركاته.

وأكد حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة .

وأكد الرميان حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- واهتمامه على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وبين معاليه أن دعم التنمية الوطنية هو أحد أهم ركائز إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، إذ وضع الصندوق إستراتيجيته لتنمية وتطوير 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة.

وتابع: عملنا على تطوير مبادرات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات.

فعلى سبيل المثال في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، قدمت شركة روشن فرصاً للقطاع الخاص المحلي عبر تخصيص 30% من أراضيها للمطورين العقاريين للإسهام في بناء مشاريع سكنية بأفضل المعايير.

الاستثمار في العديد من القطاعات

وقام الصندوق بالاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في المملكة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية في المملكة.

حيث أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، لأهمية قطاع إعادة التدوير ودعم تطوره.

كما قام الصندوق بتأسيس شركات مختصة بالاستثمار المشترك ودعم نمو القطاع الخاص، حيث استثمرت شركة صندوق الصناديق (جدا) في أكثر من 20 صندوقاً استثمارياً لدعم 350 شركة محلية وإقليمية.

وأسهمت هذه الاستثمارات إلى تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وذكر الرميان أن الصندوق عمل على إدراج عدد من الشركات التابعة له في أسواق المال السعودية، الأمر الذي أسهم في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة والاستثمار في السوق المحلي.

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